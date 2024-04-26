Вольфович: в Концепции нацбезопасности дан чёткий анализ ситуации в мире

В Беларуси создан уникальный консолидирующий институт принятия стратегических решений – Вебелорусское народное собрание, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ. Осознание исторической важности ВНС придет позже. А первыми документами, детально рассмотренными форумом, стали новеллы, укрепляющие безопасность и обороноспособность страны: Военная доктрина и Концепция национальной безопасности.

Но вот гарантия мира – это все-таки умение и возможность постоять за себя. Возвращенное тактическое ядерное оружие – это лишь элемент обороноспособности страны. А еще миллионы единиц стрелкового оружия и базы хранения мин – так аккуратно уложены в ящиках. Вот фрагмент одной из инспекции Главнокомандующего на одну из таких баз. Сохранить военный потенциал – это было из первых поручений Лукашенко после избрания главой государства.

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

В Вооруженных силах все инвентаризировано?

– Так точно!

– Это большое дело. Молодцы, что пересмотрели, перетерли.

ВНС – это еще и дискуссионная площадка. Звучат разные мнения. Например, как не попасть в ловушку гонки вооружений. Президент объяснил. Гонки нет. Есть решительность и решимость. Лукашенко об иностранных войсках: «Не дай бог они ступят на территорию Беларуси, они получат мгновенный ответ».

Время не только выбирает людей, но и ставит сложные задачи. В условиях тотальной милитаризации наших границ Военная доктрина отвечает на все вопросы. Ее поддержали единогласно. Если военные угрозы заметны, то ментальные едва ли. Просто потом дети Беларуси оказываются продуктом чужого воздействия.

Юрий Голубев, ректор Брестского государственного университета имени А.C. Пушкина:

На мой взгляд, самый действенный метод – это глаза в глаза разговаривать и с молодежью, какие-то моменты доносить, что-то объяснять, вступать в диалог, решать насущные вопросы, которые возникают каждый день у наших ребят. Предоставлять им качественное образование, чем мы можем гордиться в нашей стране, показывать все те достижения, которые наработаны за время независимости, за время существования нашего государства. Сохранить свою идентичность – значит, сберечь будущее. Про это в том числе Концепция национальной безопасности.