Саммит ШОС будут освещать около трёх тысяч китайских и зарубежных журналистов

Китайский Тяньцзинь готовится к саммиту Шанхайской организации сотрудничества. Он начнется под занавес недели – в последний день лета. А уже сегодня, 28 августа, открывается официальный пресс-центр форума. Его мероприятия будут освещать несколько тысяч журналистов, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Главу нашего государства ожидают в Тяньцзине. Александр Лукашенко получил от Си Цзиньпина личное приглашение не только на саммит, но и на парад Победы в Пекине. В Китае Президент Беларуси также проведет двусторонние встречи с лидерами зарубежных государств.

Беларусь стала полноправным членом Шанхайской семьи чуть более года назад. Это открыло новые возможности в области торгово-экономического сотрудничества, логистики, а также упростило доступ на рынки стран, входящих в ШОС. Они, напомним, занимают 65 % территории Евразии.

Пресс-центр саммита расположен в Тяньцзиньском международном выставочном центре «Мэйцзян». Здесь есть зоны для проведения интервью и пресс-конференций, индивидуальные рабочие места для журналистов, а также аппаратные техподдержки теле- и радиовещания, в том числе для выхода в прямой эфир и интернет-трансляций.