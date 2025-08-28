Саммит ШОС будут освещать около трёх тысяч китайских и зарубежных журналистов
Китайский Тяньцзинь готовится к саммиту Шанхайской организации сотрудничества. Он начнется под занавес недели – в последний день лета. А уже сегодня, 28 августа, открывается официальный пресс-центр форума. Его мероприятия будут освещать несколько тысяч журналистов, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Главу нашего государства ожидают в Тяньцзине. Александр Лукашенко получил от Си Цзиньпина личное приглашение не только на саммит, но и на парад Победы в Пекине. В Китае Президент Беларуси также проведет двусторонние встречи с лидерами зарубежных государств.
Беларусь стала полноправным членом Шанхайской семьи чуть более года назад. Это открыло новые возможности в области торгово-экономического сотрудничества, логистики, а также упростило доступ на рынки стран, входящих в ШОС. Они, напомним, занимают 65 % территории Евразии.
Пресс-центр саммита расположен в Тяньцзиньском международном выставочном центре «Мэйцзян». Здесь есть зоны для проведения интервью и пресс-конференций, индивидуальные рабочие места для журналистов, а также аппаратные техподдержки теле- и радиовещания, в том числе для выхода в прямой эфир и интернет-трансляций.
Бянь Юйтао, руководитель группы по технической эксплуатации пресс-центра саммита ШОС 2025 года:
Нынешний саммит Шанхайской организации сотрудничества будут освещать около трех тысяч китайских и зарубежных журналистов. Мы сделаем все возможное, чтобы обеспечить работу официального веб-сайта пресс-центра и предоставить всесторонние и эффективные информационные услуги для журналистов, работающих на саммите.
На саммите в Тяньцзине планируется обсудить успешный опыт, направления развития и пути продвижения к цели создания еще более сплоченного единой судьбой сообщества. Предстоящий форум будет пятым по счету, который принимает Китай, и крупнейшим с момента основания организации в 2001 году. Он станет уникальной площадкой для диалога, согласования позиций и выработки коллективных решений в современных и очень турбулентных международных условиях. В рамках ШОС Беларусь может реализовывать свои стратегические приоритеты, содействовать развитию многопланового сотрудничества, внося вклад в трансграничные проекты.