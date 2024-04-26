«Никто не знал о вреде уровня радиации» – пообщались с ликвидатором аварии на ЧАЭС

Ровно 38 лет назад о Чернобыле узнал весь мир. Он поменял жизни многих людей: оставив свои дома, им пришлось начинать все с чистого листа. Навсегда запомнят тот день и те, кто боролся с последствиями катастрофы. В их числе житель Червеня Николай Бондарик, рассказали в программе «Минщина» на СТВ. Молодым парнем его отправили в зону отселения. Там он охранял покинутые людьми дома, которые уже никогда не дождутся своих хозяев. Своей историей ликвидатор поделился и с нашей съемочной группой.

Николай Николаевич Бондарик работал в органах внутренних дел в Минске, когда в августе 1986 года узнал, что направляется в Хойникский район, в 30-километровую зону отселения. Тогда 25-летние парни собрались быстро, не зная, что впереди, но понимали всю ответственность.

Николай Бондарик, ликвидатор:

Куда мы ехали, мы знали, что произошла авария, мы знали, но что там – никто об этом просто не знал еще. Никто не знал о вреде уровня радиации. Приехали, работали – это была наша работа. Родина сказала «нужно», мы сказали «есть»!

Отряд командированных состоял из более чем 300 таких же парней. Охраняли от мародеров дома и имущество людей, навсегда покинувших деревни. И даже помогали выселяться оставшимся. Ведь никто не знал, вернутся ли еще жители. А в итоге жизнь там замерла. Ощущение нереальности сопровождало все 35 суток. Ведь вокруг стояла мертвая тишина.