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«Никто не знал о вреде уровня радиации» – пообщались с ликвидатором аварии на ЧАЭС

26 апреля 2024 17:55
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Ровно 38 лет назад о Чернобыле узнал весь мир. Он поменял жизни многих людей: оставив свои дома, им пришлось начинать все с чистого листа. Навсегда запомнят тот день и те, кто боролся с последствиями катастрофы. В их числе житель Червеня Николай Бондарик, рассказали в программе «Минщина» на СТВ. Молодым парнем его отправили в зону отселения. Там он охранял покинутые людьми дома, которые уже никогда не дождутся своих хозяев.

Своей историей ликвидатор поделился и с нашей съемочной группой.

«Никто не знал о вреде уровня радиации» – пообщались с ликвидатором аварии на ЧАЭС-1

Николай Николаевич Бондарик работал в органах внутренних дел в Минске, когда в августе 1986 года узнал, что направляется в Хойникский район, в 30-километровую зону отселения. Тогда 25-летние парни собрались быстро, не зная, что впереди, но понимали всю ответственность.

«Никто не знал о вреде уровня радиации» – пообщались с ликвидатором аварии на ЧАЭС-4

Николай Бондарик, ликвидатор:
Куда мы ехали, мы знали, что произошла авария, мы знали, но что там никто об этом просто не знал еще. Никто не знал о вреде уровня радиации. Приехали, работали это была наша работа. Родина сказала «нужно», мы сказали «есть»!

«Никто не знал о вреде уровня радиации» – пообщались с ликвидатором аварии на ЧАЭС-7

Отряд командированных состоял из более чем 300 таких же парней. Охраняли от мародеров дома и имущество людей, навсегда покинувших деревни. И даже помогали выселяться оставшимся. Ведь никто не знал, вернутся ли еще жители. А в итоге жизнь там замерла. Ощущение нереальности сопровождало все 35 суток. Ведь вокруг стояла мертвая тишина.

«Никто не знал о вреде уровня радиации» – пообщались с ликвидатором аварии на ЧАЭС-10

Николай Бондарик:
Немножко страшновато было. Целые деревни, где нет населения вообще, только наши сотрудники. По два сотрудника несли службу и день, и ночь круглосуточно. Вся живность людская находилась на месте. Лошади, коровы все это ходило само по себе. Необычно не встретить людей.

Как справлялись с другими сложностями – смотрите в сюжете.

# Авария на Чернобыльской АЭС # общество # Дарья Авсюк

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