Лукашенко об иностранных войсках: «Не дай бог они ступят на территорию Беларуси, они получат мгновенный ответ»

За проведением ВНС внимательно следили не только в нашей стране. Еще в ходе проведения собрания отдельные шататели режима всячески пытались найти тему для спекуляций – не получилось, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Ведь, как подчеркнул Президент, нам скрывать нечего. Даже документы стратегической важности – Военную доктрину и Концепцию национальной безопасности – обсуждали публично и широко. Неслучайно их содержание в открытом доступе – это своего рода предупреждение недружественным государствам, что свою страну белорусы будут защищать всеми способами.

Да, Военная доктрина подчеркивает, что применение военной силы с нашей стороны – крайняя мера, когда исчерпаны иные возможности. Но вместе с тем документ определяет потенциальные угрозы и ответные меры. Сегодня их становится больше, риски растут. Только с украинской стороны вблизи наших границ сосредоточена военная группировка численностью 120 тысяч человек. Среди них наемники НАТО, и их присутствием в украинских подразделениях дело не ограничивается. Свыше 64 тысяч служащих ВС США, а также 33 тысячи солдат Альянса на постоянной основе дислоцируются в Европе. До 20 тысяч из них сосредоточены рядом с нами: в Польше и странах Балтии. Если добавить к этому колоссальные траты на милитаризацию, становится очевидно: геополитическая напряженность будет нарастать. В таких условиях возвращенное в Беларусь ядерное оружие остается важным фактором сдерживания.

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

Как их сдерживать? Ну, вот ядерное оружие. Мы никого не пугаем ядерным оружием. Мы ни на кого не нападаем. Но вот эти досужие разговоры: «Да что там… Путин положил их, и Лукашенко будет на них смотреть и молиться, если начнется война против Беларуси...» Да вы очнитесь, вы же меня знаете хорошо. И там очень хорошо знают, что не дай бог они ступят на территорию Беларуси, они получат мгновенный ответ от нас всеми видами оружия. В том числе от Российской Федерации. Вы слышали недавно заявление Президента Путина, что нападение на Беларусь будет расцениваться как нападение на Российскую Федерацию. Поэтому мы сегодня полны решимости 100 % противостоять любому агрессору и нанести ему неприемлемый ущерб. Мы и до размещения ядерного оружия в Беларуси ориентировались на то, чтобы нанести им неприемлемый ущерб. Чтобы они понимали, что мы можем ударить так, что для них это будет неприемлемо.

Сегодня Беларусь обладает необходимым арсеналом для сдерживания, в достаточном количестве имеется и стрелковое оружие. Впрочем, ситуация могла быть иной, если бы в первые годы обретения страной независимости глава государства не запретил уничтожать вооружение, чего требовал коллективный Запад вслед за выводом из Беларуси ядерного оружия. Последнее Александр Лукашенко назвал ошибочным решением.