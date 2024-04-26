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Лукашенко: мы не отказались от советских демократических традиций, дополним их современными!

26 апреля 2024 17:05
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В Беларуси создан уникальный консолидирующий институт принятия стратегических решений – Вебелорусское народное собрание, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ. Все поколения, сферы, ветви власти и самое широкое представительство – 400 человек от гражданского общества.

Лукашенко: мы не отказались от советских демократических традиций, дополним их современными!-1

У форума народовластия не менее глубокие корни демократии, чем, например, в объявленной эталоном американской схеме взаимоотношений. Только наша модель начиналась с вече, а не с геноцида исконного населения. Причем и сама процедура, и сам институт высшего народовластия аккуратно, по-белорусски вмонтирован в систему отношений общества и государства. Или даже больше – общество через избрание делегатов теперь и есть высший орган государственной власти. Осознание исторической важности ВНС придет позже. А первыми документами, детально рассмотренными форумом, стали новеллы, укрепляющие безопасность и обороноспособность страны: Военная доктрина и Концепция национальной безопасности.

Моменты и акценты в материале делегата форума и политического обозревателя Евгения Пустового.

Лукашенко: мы не отказались от советских демократических традиций, дополним их современными!-4

Настоящая весна лучше всего визуализирует новую веху развития нашей государственности. ВНС – высший орган управления, основанный именно на элементах развития народовластия.

Лукашенко: мы не отказались от советских демократических традиций, дополним их современными!-7

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:
Роль механизма слияния исконных традиций и мирового опыта управления выполняет Всебелорусское народное собрание. Посмотрите, сегодня в этом зале собрались представители всех слоев общества, всех профессий и статусов. Истинные представители народа! Уверен, патриоты. Славянское вече в его современном облике. По-простому, народный сход, который теперь стоит выше всех ветвей власти, мнение которого должен учитывать и глава государства. Мы не отказались от советских демократических традиций, дополним их современными, соответствующими духу нашего периода и его истории. И в этом наша сила, которая формирует нацию, укрепляет национальную государственность.

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# Всебелорусское народное собрание # общество # Александр Лукашенко # Евгений Пустовой

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