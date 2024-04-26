Лукашенко: мы не отказались от советских демократических традиций, дополним их современными!

В Беларуси создан уникальный консолидирующий институт принятия стратегических решений – Вебелорусское народное собрание, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ. Все поколения, сферы, ветви власти и самое широкое представительство – 400 человек от гражданского общества.

У форума народовластия не менее глубокие корни демократии, чем, например, в объявленной эталоном американской схеме взаимоотношений. Только наша модель начиналась с вече, а не с геноцида исконного населения. Причем и сама процедура, и сам институт высшего народовластия аккуратно, по-белорусски вмонтирован в систему отношений общества и государства. Или даже больше – общество через избрание делегатов теперь и есть высший орган государственной власти. Осознание исторической важности ВНС придет позже. А первыми документами, детально рассмотренными форумом, стали новеллы, укрепляющие безопасность и обороноспособность страны: Военная доктрина и Концепция национальной безопасности. Моменты и акценты в материале делегата форума и политического обозревателя Евгения Пустового.