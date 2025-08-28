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Их трогательные выступления покорили жюри! Поговорили с победителями конкурса юных чтецов «Живая классика»

28 августа 2025 06:18
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Славная традиция, грандиозное литературное событие – Республиканский конкурс юных чтецов «Живая классика», соучредителем которого является и Столичное телевидение, подвел итоги. Сегодня в студии программы «Новое утро» на РТР-Беларусь одни из победителей – София Мухина, победитель Республиканского конкурса юных чтецов «Живая классика-2025» (10-11 классы) и Елизавета Романюк, победитель Республиканского конкурса юных чтецов «Живая классика-2025» (5-6 классы).

Юлия Самусенко, ведущая:
Ты выбрала довольно-таки серьезное произведение для того, чтобы читать на конкурсе. А как ты вообще его поняла, пропустила через себя? Не было ли сложно?

Их трогательные выступления покорили жюри! Поговорили с победителями конкурса юных чтецов «Живая классика»-2

София Мухина, победитель Республиканского конкурса юных чтецов «Живая классика-2025» (10-11 классы):
Произведение мне помог найти мой педагог из школы по белорусской литературе. Оно для меня сложное, но я захотела его взять, потому что Короткевич – мой любимый белорусский автор. Я произведения понимаю и считаю, что это важно говорить про память, про разные ее аспекты. Это отрывок эссе, это не рассказ и не стихотворение, и там как таковой кульминации нет. То есть это просто мысли вслух. Мне было сложно найти, где поставить акценты, где громче, где тише, но мне нравится произведение, автор, я его понимаю, поэтому сложно, но если работать, можно справиться.

Подробности в видео.

# Конкурс # Юлия Самусенко # Александр Меженный # Александр Стасевич

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