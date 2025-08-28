Их трогательные выступления покорили жюри! Поговорили с победителями конкурса юных чтецов «Живая классика»

Славная традиция, грандиозное литературное событие – Республиканский конкурс юных чтецов «Живая классика», соучредителем которого является и Столичное телевидение, подвел итоги. Сегодня в студии программы «Новое утро» на РТР-Беларусь одни из победителей – София Мухина, победитель Республиканского конкурса юных чтецов «Живая классика-2025» (10-11 классы) и Елизавета Романюк, победитель Республиканского конкурса юных чтецов «Живая классика-2025» (5-6 классы).

Юлия Самусенко, ведущая:

Ты выбрала довольно-таки серьезное произведение для того, чтобы читать на конкурсе. А как ты вообще его поняла, пропустила через себя? Не было ли сложно?