Лукашенко: мы не хотим ни с кем воевать, и я уверен – не будем!

В Беларуси создан уникальный консолидирующий институт принятия стратегических решений – Вебелорусское народное собрание, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ. Осознание исторической важности ВНС придет позже. А первыми документами, детально рассмотренными форумом, стали новеллы, укрепляющие безопасность и обороноспособность страны: Военная доктрина и Концепция национальной безопасности.

Мир меняется. Причем трансформация далека от идеалов. Интересы транскорпораций не совпадают с ожиданиями людей и политикой национально ориентированных государств. Беларусь как социальное государство становится рудиментом в международной архитектуре. Чеботарь: только в дружественные страны экспорт вырос на 20% за 2023-й. Теперь надо отстаивать даже права суверенной внутренней политики. Лучшей гарантией является консолидированная позиция всего общества. Лучший инструмент консолидации – ВНС. Лукашенко: «Только мы знаем, каким должно быть будущее Беларуси».

Мы ведь подросли не только в экономике, науке, развитии. Президент принял Беларусь с клетчатой, считай, жабрачьей торбой, а довел до космоса. Мы подросли на международном уровне, набрали значимый и знаковый геополитический вес. Иначе бы не устремляли сюда свои стрелы мировые центры сил. Китай, Иран, Россия – они дальше. На пути направления натиска на Восток, на пути главного удара – наша Беларусь. Наша Независимость, наше будущее, наши дети.