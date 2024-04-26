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Лукашенко: мы не хотим ни с кем воевать, и я уверен – не будем!

26 апреля 2024 17:37
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В Беларуси создан уникальный консолидирующий институт принятия стратегических решений – Вебелорусское народное собрание, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ. Осознание исторической важности ВНС придет позже. А первыми документами, детально рассмотренными форумом, стали новеллы, укрепляющие безопасность и обороноспособность страны: Военная доктрина и Концепция национальной безопасности.

Лукашенко: мы не хотим ни с кем воевать, и я уверен – не будем!-1

Мир меняется. Причем трансформация далека от идеалов. Интересы транскорпораций не совпадают с ожиданиями людей и политикой национально ориентированных государств. Беларусь как социальное государство становится рудиментом в международной архитектуре.

Чеботарь: только в дружественные страны экспорт вырос на 20% за 2023-й.

Теперь надо отстаивать даже права суверенной внутренней политики. Лучшей гарантией является консолидированная позиция всего общества. Лучший инструмент консолидации – ВНС.

Лукашенко: «Только мы знаем, каким должно быть будущее Беларуси».

Лукашенко: мы не хотим ни с кем воевать, и я уверен – не будем!-4

Мы ведь подросли не только в экономике, науке, развитии. Президент принял Беларусь с клетчатой, считай, жабрачьей торбой, а довел до космоса. Мы подросли на международном уровне, набрали значимый и знаковый геополитический вес. Иначе бы не устремляли сюда свои стрелы мировые центры сил. Китай, Иран, Россия – они дальше. На пути направления натиска на Восток, на пути главного удара – наша Беларусь. Наша Независимость, наше будущее, наши дети.

Лукашенко: мы не хотим ни с кем воевать, и я уверен – не будем!-7

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:
Я человек деревенский, выросший на природе. Часто бывая на местах в Беларуси, да и живу в деревне, в лес выезжаю, там пригород такой, горка. Смотрю на нашу землю, думаю: что надо людям еще? Что надо? Чтобы как в Украине, сидеть в этой грязи, неумытыми, грязными? И наша молодежь должна понимать, что, не дай бог, война – вы, я и молодежь, мы будем первыми там. На линии огня. Грязными, замызганными, возможно, вшивыми, неумытыми, голодными, полуголодными сидеть в этих окопах. И наша жизнь – хорошая, комфортная. Не хуже в Европе живут и в Америке. Зачем мы воюем? Зачем это надо? Надо мирно жить, развиваться. Особенно с таким соседом, как Беларусь. Мы не хотим ни с кем воевать. И я уверен, не будем воевать. Они понимают, что мы можем серьезно ответить, а это одновременная гибель миллионов людей! Это новая война. И я уже не раз говорил: если что, мы встанем все Брестской крепостью, но защитим свою землю. Хватит, мы уже наелись.

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# Всебелорусское народное собрание # общество # Александр Лукашенко # Евгений Пустовой

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