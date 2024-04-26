Где в Беларуси реабилитируют пострадавших от аварии на ЧАЭС? Рассказываем о двух центрах

Заняться вопросами реабилитации людей и территорий после аварии на Чернобыльской АЭС должна была наука. Для этого еще в 1992 году в Гомеле началось строительство центра радиационной медицины.

Александр Рожко, директор Республиканского научно-практического центра радиационной медицины и экологии человека:

Советский Союз распался, учреждение пришлось достраивать силами белорусского государства. Несколько раз Александр Григорьевич посещал на тот момент фундамент этого учреждения, и было принято волевое решение, что такое учреждение мы доделаем и оно будет одно из лучших. Что мы пытаемся воплотить в жизнь и в настоящее время.

Спустя 10 лет после закладки фундамента, в 2002 году РНПЦ радиационной медицины и экологии человека распахнул свои двери для пациентов. Каждый год в его консультативную поликлинику обращаются около 70 тысяч человек, еще 15 тысяч проходят лечение в стационаре. За помощью сюда приезжают не только из разных уголков Беларуси, но и из 22 других стран. Центр первым в стране среди медучреждений получил премию правительства в области качества.

Александр Рожко:

Радиационная медицина – это тот фактор, который играет роль во многих заболеваниях, поэтому мы разнопрофильны. На нашей базе существует гинекологические, хирургические, эндокринологические, гематологические койки. Мы сегодня стараемся максимально, чтобы оно было оснащено по последнему слову современных технологий.

Еще одна уникальная научная школа создана в Институте радиобиологии Национальной академии наук. Самая страшная техногенная катастрофа XX века. Вспоминаем события 26 апреля 1986-го – подробности.

Игорь Чешик, директор Института радиобиологии НАН Беларуси:

Переезд Института в Гомель – это было своего рода новым толчком, прорывом, потому что мы стали работать в непосредственной близости к пострадавшим территориям, пострадавшему населению. Сегодня хозяйства Гомельской области, весь агропромышленный комплекс, предприятия, частные фермерские хозяйства, зная, что Институт находится в Гомеле, проводят у нас многочисленные исследования, заказывают пробы.