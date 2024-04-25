Лукашенко о планах Запада: вперёд запустят предателей и бандитов, второй шеренгой пойдут войска НАТО
Важнейшим итогом седьмого Всебелорусского народного собрания стало утверждение новой Военной доктрины и Концепции национальной безопасности Беларуси. Они приняты единогласно, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ. Прежде проекты этих стратегических для страны документов широко обсуждались на диалоговых площадках. Свои предложения внесли те, кому небезразлично наше будущее и кто понимает всю сложность нынешней геополитической обстановки.
Военная доктрина учитывает все вызовы видимого фронта. Десятки тысяч военных, тысячи единиц техники, сотни самолетов и десятки кораблей. Направление главного удара – Беларусь. В планах – десятки килограмм тротила и ячейки диверсантов – это реальность, с которой сталкиваются наши спецслужбы. Невероятные превратились в реальных врагов страны. Их планы – уничтожить и захватить наши территории.
Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:
Скажу по-народному, смотрите вокруг себя. Информируйте нас по любому поводу. Нам пока удается противостоять всему тому, о чем здесь говорил председатель Комитета. Но поверьте, отвлекаются колоссальные ресурсы. Там милиция, чекисты, отчасти военные, которых мы иногда, особенно милицию, начинаем бранить. Они уже давно в полной боевой готовности. Они работают. Мы отвлекаем огромные ресурсы, чтобы сдержать, особенно диверсантов, которые перебрасываются через нашу границу. Их не меньше заезжают из территории Польши. С Украины тут, понятно, война. Но с территории Польши, Латвии, И хорошо нашим контрразведчикам удается, милиции обнаруживать их вовремя и нейтрализовывать. Но представьте, это же сотни взрывчаток, даже не тротила, а пластина. Противостоять этому, прямо скажу, практически невозможно на сто процентов. Без людей мы с этим не справимся.
Многие операции мы проводили благодаря поддержке людей. Они нам помогали, где-то кого-то увидели, подсказали, и мы этих мерзавцев быстро находили. Поэтому обратите на это внимание. То, что они формируют сегодня эти группы, мы развитие этой ситуации за пределами наблюдаем давно. Побежали туда – ой, будем богато жить – ну, живите. Им быстро спецслужбы подсказали за американские деньги и других стран. Немецкие, французские, англичане – все они там работают. Деньги собрали и показали. Ружье берите, тренируйтесь, проникайте в Беларусь, Россию и взрывайте. Деньги на это дадим. И очень жестко контролируют. Плюс на информационно-психологической операции, как я вам вчера говорил. Мочите Президента, детей, семьи, кто ближе, силовиков – все под ударом. Вот на это деньги выделят. Но главное – это вооруженная борьба. Вот их тренируют. Оружие.
Цель – хотя бы захватить какой-то, не знаю почему выбрали, Кобринский район, много об этом они там говорят. Вот Кобринский район захватить. Но он же не на самой границе. Есть же ближе к границе. Нет, Кобринский район. Захватим, объявим власть, обратимся в НАТО, введем войска. Конечно, странно. Никто этого не допустит. Но воевать они, совершать интервенцию сами не хотят. Они вперед запустят демократичные силы, якия будут в нашей Беларуси освобождать от диктатуры. А там от этой демократии ничего не осталось. Это предатели и бандиты. Второй шеренгой будут идти войска НАТО. Мы тоже это прекрасно понимаем.