Лукашенко о планах Запада: вперёд запустят предателей и бандитов, второй шеренгой пойдут войска НАТО

Важнейшим итогом седьмого Всебелорусского народного собрания стало утверждение новой Военной доктрины и Концепции национальной безопасности Беларуси. Они приняты единогласно, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ. Прежде проекты этих стратегических для страны документов широко обсуждались на диалоговых площадках. Свои предложения внесли те, кому небезразлично наше будущее и кто понимает всю сложность нынешней геополитической обстановки. Военная доктрина учитывает все вызовы видимого фронта. Десятки тысяч военных, тысячи единиц техники, сотни самолетов и десятки кораблей. Направление главного удара – Беларусь. В планах – десятки килограмм тротила и ячейки диверсантов – это реальность, с которой сталкиваются наши спецслужбы. Невероятные превратились в реальных врагов страны. Их планы – уничтожить и захватить наши территории.

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

Скажу по-народному, смотрите вокруг себя. Информируйте нас по любому поводу. Нам пока удается противостоять всему тому, о чем здесь говорил председатель Комитета. Но поверьте, отвлекаются колоссальные ресурсы. Там милиция, чекисты, отчасти военные, которых мы иногда, особенно милицию, начинаем бранить. Они уже давно в полной боевой готовности. Они работают. Мы отвлекаем огромные ресурсы, чтобы сдержать, особенно диверсантов, которые перебрасываются через нашу границу. Их не меньше заезжают из территории Польши. С Украины тут, понятно, война. Но с территории Польши, Латвии, И хорошо нашим контрразведчикам удается, милиции обнаруживать их вовремя и нейтрализовывать. Но представьте, это же сотни взрывчаток, даже не тротила, а пластина. Противостоять этому, прямо скажу, практически невозможно на сто процентов. Без людей мы с этим не справимся.