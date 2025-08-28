Подготовка ко Дню белорусской письменности в Лиде на финальном этапе. В этом году праздник посвящен нескольким значимым датам: 80-летию Победы в Великой Отечественной войне, 500-летию выхода первой белорусской книги и юбилеям выдающихся деятелей национальной литературы, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Игорь Кашкевич, заместитель председателя Лидского райисполкома:

Это символизирует первое стихотворение Валентина Тавлая, известного поэта нашего народа и, скажем так, борца за белорусскость. Что касается самого по себе арт-объекта, здесь тоже очень такой интересный момент. Совершенно бесплатно сам он изготовлен нашим лидским скульптором Ричардом Грушей. А благоустройство, соответственно, уже взяло на себе город. То есть пример такого государственного частного партнерства.

У почитателей белорусской литературы будет возможность встретиться с любимыми авторами. На празднике ожидаются делегации союзов писателей – более 100 человек. Также перед гостями выступят победители конкурса юных чтецов «Живая классика».