Подготовка ко Дню белорусской письменности в Лиде на финальном этапе
Подготовка ко Дню белорусской письменности в Лиде на финальном этапе. В этом году праздник посвящен нескольким значимым датам: 80-летию Победы в Великой Отечественной войне, 500-летию выхода первой белорусской книги и юбилеям выдающихся деятелей национальной литературы, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Гала-концерт, хор-фест, уникальная военная реконструкция. Особое внимание – фестивалю книги и прессы. Каждый регион страны презентует литературные новинки. Также в городе откроют эксклюзивный арт-объект «Верабейки».
Игорь Кашкевич, заместитель председателя Лидского райисполкома:
Это символизирует первое стихотворение Валентина Тавлая, известного поэта нашего народа и, скажем так, борца за белорусскость. Что касается самого по себе арт-объекта, здесь тоже очень такой интересный момент. Совершенно бесплатно сам он изготовлен нашим лидским скульптором Ричардом Грушей. А благоустройство, соответственно, уже взяло на себе город. То есть пример такого государственного частного партнерства.
У почитателей белорусской литературы будет возможность встретиться с любимыми авторами. На празднике ожидаются делегации союзов писателей – более 100 человек. Также перед гостями выступят победители конкурса юных чтецов «Живая классика».
Денис Езерский, заместитель министра информации Беларуси:
Для обывателя – это площадки, это концерты, это фудкорты, это выступления артистов. А для профессионалов – это возможность встретиться, поговорить на какие-то темы, которые сегодня у них в душе, на сердце, обсудить планы, найти партнеров, где-то предложить кому-то поучаствовать в совместных проектах. Это хорошая возможность для новых стартов, для появления каких-то новых проектов, которые мы с вами, любители, обыватели, увидим в следующем году.
К празднику обустроят велопешеходную дорожку возле замка, откроют мурал в честь Янки Купалы. Уже обновили центральную библиотеку. 32-й фестиваль литературы пройдет 6 и 7 сентября.