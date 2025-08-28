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Жителям Польши будут рассылать брошюры с инструкциями о действиях в случае ядерного взрыва

28 августа 2025 05:55
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Жителям Польши будет разослана брошюра с инструкциями о действиях в случае ядерного взрыва, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Жителям Польши будут рассылать брошюры с инструкциями о действиях в случае ядерного взрыва-2

В памятке информация о химическом, биологическом, радиологическом и ядерном оружии, сигналах тревоги и рекомендациях по выживанию в течение первых 72 часов. Для распространения листовок планируется создать добровольные дружины, которые будут не только раздавать инструкции, но и проводить обучающие занятия.

# Польша

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