Жителям Польши будут рассылать брошюры с инструкциями о действиях в случае ядерного взрыва

Жителям Польши будет разослана брошюра с инструкциями о действиях в случае ядерного взрыва, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В памятке информация о химическом, биологическом, радиологическом и ядерном оружии, сигналах тревоги и рекомендациях по выживанию в течение первых 72 часов. Для распространения листовок планируется создать добровольные дружины, которые будут не только раздавать инструкции, но и проводить обучающие занятия.