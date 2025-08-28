В Пакистане число погибших в результате наводнений и оползней превысило 800 человек

Число погибших от сезонных наводнений и оползней в Пакистане превысило 800 человек. Более тысячи ранены, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Наиболее пострадали северо-западные провинции. Наводнения нанесли серьезный ущерб инфраструктуре, повреждены не менее шести тысяч зданий. В регионе развернуты временные госпитали и лагеря, где разместили около 200 тысяч эвакуированных. Для проведения спасательных операций планируют привлечь военных.