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В Пакистане число погибших в результате наводнений и оползней превысило 800 человек

28 августа 2025 05:52
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Число погибших от сезонных наводнений и оползней в Пакистане превысило 800 человек. Более тысячи ранены, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В Пакистане число погибших в результате наводнений и оползней превысило 800 человек-2

Наиболее пострадали северо-западные провинции. Наводнения нанесли серьезный ущерб инфраструктуре, повреждены не менее шести тысяч зданий. В регионе развернуты временные госпитали и лагеря, где разместили около 200 тысяч эвакуированных. Для проведения спасательных операций планируют привлечь военных.

# Наводнение

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