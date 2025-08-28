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Прокуратура Гродненской области выявила нарушения на игровых площадках

28 августа 2025 06:23
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Безопасность детей – на контроле. В Гродненском регионе выявили нарушения на игровых площадках. В ходе рейда представители прокуратуры нашли потенциально опасные элементы во дворах одного из спальных районов областного центра, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ. 

Прокуратура Гродненской области выявила нарушения на игровых площадках-2

Обветшавший деревянный домик, поврежденные металлические качели, а также выступающие из скамеек гвозди. Все это может стать причиной травм. В адрес начальника ЖЭС, ответственного за содержание площадок, вынесено предписание о незамедлительном устранении нарушений. 

Прокуратура Гродненской области выявила нарушения на игровых площадках-4

Арина Войтюль, старший помощник прокурора Гродно:
Органы прокуратуры Гродненской области на систематической основе осуществляют надзорные мероприятия с целью выявления и пресечения факторов угрожающих безопасности детей и их благополучию, выявляются не единичные факты несоответствия игрового оборудования на детских площадках техническому состоянию, в некоторых случаях оно и вовсе явилось неудовлетворительным.

Всего по итогам надзорных мероприятий с начала 2025 года в адрес начальников ЖЭС города вынесено 7 предписаний о незамедлительном устранении выявленных нарушений. Приняты меры в отношении всех объектов.

# Гродненская областная прокуратура # Дети

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