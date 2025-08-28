Прокуратура Гродненской области выявила нарушения на игровых площадках

Безопасность детей – на контроле. В Гродненском регионе выявили нарушения на игровых площадках. В ходе рейда представители прокуратуры нашли потенциально опасные элементы во дворах одного из спальных районов областного центра, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Обветшавший деревянный домик, поврежденные металлические качели, а также выступающие из скамеек гвозди. Все это может стать причиной травм. В адрес начальника ЖЭС, ответственного за содержание площадок, вынесено предписание о незамедлительном устранении нарушений.

Арина Войтюль, старший помощник прокурора Гродно:

Органы прокуратуры Гродненской области на систематической основе осуществляют надзорные мероприятия с целью выявления и пресечения факторов угрожающих безопасности детей и их благополучию, выявляются не единичные факты несоответствия игрового оборудования на детских площадках техническому состоянию, в некоторых случаях оно и вовсе явилось неудовлетворительным.

Всего по итогам надзорных мероприятий с начала 2025 года в адрес начальников ЖЭС города вынесено 7 предписаний о незамедлительном устранении выявленных нарушений. Приняты меры в отношении всех объектов.