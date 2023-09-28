Военкор Елена Соколова: «Русский не тот, кто русский по национальности, а это по духу»

Елена Соколова, военный корреспондент интернациональной бригады «Пятнашка»:

У нас все люди братья, у нас православные вместе с мусульманами рука об руку вместе выполняют боевые задачи. У нас абсолютно нет никакой вражды. Я часто бываю свидетелем спора, как армянин, азербайджанец и афроамериканец спорят, еще представитель какой-то нации спорят, кто из них больше русский. Русский – это уже не сколько принадлежность к национальности, столько признаки культурные. Это и литература, и язык. Очень много уголков таинственных русской души, которую все никак не может познать этот загнивающий Запад. Это собирательный образ. Русский не тот, кто русский по национальности, а это по духу так.

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