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Военкор Елена Соколова: «Русский не тот, кто русский по национальности, а это по духу»

28 сентября 2023 18:10
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Проект «Азаренок. Напрямую». О важном говорим в прямом эфире. Вместе с экспертами обсудим жизнь на Донбассе, нацизм в Украине и военную поэзию. В гостях военный корреспондент интернациональной бригады «Пятнашка» Елена Соколова и донбасский поэт, представитель Z-поэзии Светлана Розналевич.

Военкор Елена Соколова: «Русский не тот, кто русский по национальности, а это по духу»-1

Елена Соколова, военный корреспондент интернациональной бригады «Пятнашка»:
У нас все люди братья, у нас православные вместе с мусульманами рука об руку вместе выполняют боевые задачи. У нас абсолютно нет никакой вражды. Я часто бываю свидетелем спора, как армянин, азербайджанец и афроамериканец спорят, еще представитель какой-то нации спорят, кто из них больше русский. Русский – это уже не сколько принадлежность к национальности, столько признаки культурные. Это и литература, и язык. Очень много уголков таинственных русской души, которую все никак не может познать этот загнивающий Запад. Это собирательный образ. Русский не тот, кто русский по национальности, а это по духу так.

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# Международная политика # общество # Григорий Азарёнок # Елена Соколова # Фотофакт

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