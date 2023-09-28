Всё строится на ненависти. Какую идеологию пропагандируют украинцы?

Елена Соколова, военный корреспондент интернациональной бригады «Пятнашка»:

Определенный склад людей стоял на Майдане и все это осуществлял. Это люди, которые внешне управляются кем-то. Это люди, над которыми издевались в школе, очень слабохарактерные и ведомые. Здесь им дали власть, сняли все барьеры, что закона нет, можешь делать все что хочешь. А когда человек чувствует кровь, власть, его это захлестывает, очень сложно остановиться. В этом процессе я даже не представляла, насколько далеко сможет зайти Украина в этом расчеловечивании, растлении, отсутствии нравственности, любых моральных принципов. Их вся идеология строится на ненависти, на смаковании подробностей смерти. Они очень любят это обсуждать на телеканалах. Это стыдно. Они и детей в детских садах заставляют: «Москаляку на гіляку!», резать русню и все в этом духе. Я не представляю, что нужно сделать, чтобы эти поколения, которые сейчас растут, привести в нормальное человеческое состояние.

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