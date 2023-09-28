Урок налоговой грамотности провели в минской школе №177. В игровой форме объяснили важность уплаты сборов

Новости Беларуси. Что такое налоги и зачем их платят? Ответы на эти вопросы смогли узнать ребята из 177-й столичной школы, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ. Для них провели урок налоговой грамотности с участием сотрудников профильного министерства.

Детям в игровой форме объяснили важность и необходимость уплаты различных сборов – с помощью тематических ребусов, викторин и понятных сравнений. Сделать занятия увлекательными помогают специальные издания, которые выпускают при поддержке налогового ведомства. К слову, с 2019-го свет увидели восемь тематических книг для детей.

Ольга Тарасевич, заместитель начальника инспекции Министерства по налогам и сборам по городу Минску:

Для каждого возраста используем разную программу. Для детей помладше у нас больше сказочные формы, для детей постарше уже даже практические занятия. У нас были и открытые уроки, когда мы к себе детей приглашали. Дети выступали в роли налогового инспектора, они могли почувствовать со стороны уже налоговой инспекции, как происходят общение и диалог с плательщиком. Потихонечку начинают понимать, как себя ведет плательщик непосредственно в участии в системе налогообложения.