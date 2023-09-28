Александр Вольфович обсудил Концепцию нацбезопасности с представителями религиозных конфессий

Новости Беларуси. Важно услышать мнение о проекте Концепции национальной безопасности представителей всех религиозных конфессий, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Таким мнением поделился Александр Вольфович на встрече с их представителями.

Это те люди, кто сегодня хранит и оберегает духовно-культурные ценности нашей страны. По мнению участников диалога, защита национальных интересов – дело общее. Только совместными усилиями государства, гражданского общества и религиозных конфессий можно сохранить историческое наследие белорусского народа. Принятие обновленной Концепции нацбезопасности обусловлено внешними вызовами. В документе прописаны меры реагирования на провокации и угрозы, расширены стратегические интересы государства.

Александр Вольфович, государственный секретарь Совета безопасности Беларуси:

В проекте Концепции нацбезопасности расширены стратегические и национальные интересы. Такие, как сохранение самобытности, укрепление духовно-нравственных ценностей, защита исторической памяти нашего народа. Очень большое внимание уделено патриотическому воспитанию граждан нашей страны, особенно молодежи, преемственности поколений.

Вениамин, митрополит Минский и Заславский, Патриарший Экзарх всея Беларуси:

Ключевые вопросы духовной составляющей могут и должны стать сильной скрепой для нашего общества. Ведь если посмотреть на наши традиционные конфессии, они опираются во многом на Библию и фундаментальные положения, которые были еще возвещены в Ветхом завете. Они будут очень положительно влиять на то, чтобы общество объединялось, руководствовалось общими принципами духовными и противостояло тем угрозам, которые формируются в современном, непростом мире.