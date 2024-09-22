Новости по тегу #Елена Соколова

Чтобы помочь им в сложной ситуации, по инициативе политической партии «Белая Русь» по всей стране запустили акцию «Спина к спине». Коллектив «Интеграла» также не остался в стороне. За несколько дней на предприятии удалось собрать 8,5 тысячи рублей.
В ответ на попытку штурма Дворца Независимости Александр Лукашенко продемонстрировал всему миру, что для него значит Беларусь.
10 октября 2026 08:23
10 октября 2026 07:53
10 октября 2026 07:48
10 октября 2026 07:39
10 октября 2026 07:37
09 октября 2026 21:15
09 октября 2026 21:07
09 октября 2026 19:51