Прямой эфир

Новости по тегу #Елена Соколова

Чужой беды не бывает – в Беларуси запустили акцию «Спина к спине» для сбора средств Курской области
22 сентября 2024 18:14

Чужой беды не бывает – в Беларуси запустили акцию «Спина к спине» для сбора средств Курской области

Ровно 4 года назад Президент встал с оружием в руках на защиту страны
23 августа 2024 19:20

Ровно 4 года назад Президент встал с оружием в руках на защиту страны

Соколова: меня поразили люди, которые живут в Беларуси. Чистые, светлые, добрые. В этом ваша сила и гордость
28 сентября 2023 19:26

Соколова: меня поразили люди, которые живут в Беларуси. Чистые, светлые, добрые. В этом ваша сила и гордость

Розналевич: жители Донбасса не выходили на Майдан. Мы продолжали жить, мы продолжали работать
28 сентября 2023 19:13

Розналевич: жители Донбасса не выходили на Майдан. Мы продолжали жить, мы продолжали работать

Военкор Елена Соколова: «Русский не тот, кто русский по национальности, а это по духу»
28 сентября 2023 18:10

Военкор Елена Соколова: «Русский не тот, кто русский по национальности, а это по духу»

Всё строится на ненависти. Какую идеологию пропагандируют украинцы?
28 сентября 2023 17:48

Всё строится на ненависти. Какую идеологию пропагандируют украинцы?

Как правильно загорать в солярии? Почему нельзя после обеда и тяжёлого рабочего дня
06 июля 2019 17:02

Как правильно загорать в солярии? Почему нельзя после обеда и тяжёлого рабочего дня

На дорогах Минской области за сутки произошли две смертельные аварии с участием мотоциклистов
20 июня 2017 14:59

На дорогах Минской области за сутки произошли две смертельные аварии с участием мотоциклистов

Главное – это то, что несет моя профессия людям. Финал конкурса «Женщина года-2016»
18 марта 2017 17:30

Главное – это то, что несет моя профессия людям. Финал конкурса «Женщина года-2016»

ДТП в Минском районе: под колеса иномарки на летней резине попал пешеход
01 марта 2016 14:23

ДТП в Минском районе: под колеса иномарки на летней резине попал пешеход