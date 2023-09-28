Время авторской журналистики на СТВ. Андрей Муковозчик рассуждает о том, что «Накипело», в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Андрей Муковозчик, публицист, писатель, колумнист «СБ. Беларусь сегодня»:

Здрасте! Начнем с понятного всем: в Польше идет избирательная кампания в парламент. Польша является должником и клиентом Соединенных Штатов Америки, а также сателлитом и тоже должником Великобритании. Потому и копирует своих англосаксонских хозяев, где и как только может.

А может, пока плохо, поэтому по большому счету все равно, кто там придет к власти, демократы или… или нет. Или тори. Да хоть виги – нью-пилсудчина из Польши в ближайшее время никуда не уйдет.

На страну-соседку, чем ближе там выборы, тем страшнее смотреть. Подробности.

На наших глазах традиционная англосаксонская борьба нанайских мальчиков идет в исполнении застенковой шляхты, плохо умеющей во всякие политесы и викторианство. Потому две партии, как две кобеты, вцепившись друг другу в волосья, не столько борются за своего гражданина-избирателя, сколько хотят повергнуть соперницу в грязь.