Олег Романов: «Сейчас мы находимся на сломе цивилизационных эпох»

Григорий Азаренок, СТВ: Этот вот 30-летний расслабон заканчивается. Как с людьми, которые немножко страдают зависимостью алкогольной – ну все, погуляли и хватит, пришло время вновь возвращаться в суровую геополитическую реальность, в которой войны, столкновения – это неизбежная реальность, к которой надо быть готовым, а слабых сметут просто со стола, как крошки. И вот это оборонное сознание, не только, мне кажется, то, о чем говорил Президент, именно в оборонной промышленности, в сфере безопасности, в армии, войсках, но и в обществе должно быть.

Олег Романов, председатель белорусской партии «Белая Русь»:

Полностью поддержу вас, Григорий. Хотел бы начать с того, о чем говорил Президент: что мы видим сегодня – это цветочки. И действительно, людям, наверное, не хотелось бы в это верить. Многие надеются на то, что закончится война в Украине и мы вернемся к стабильной, размеренной жизни, примерно такой, которая была до войны, с туристическими поездками, с шопингом, с обменами всевозможными: культурными, экономическими и так далее. Потихоньку, незаметно восстановятся отношения с Западом. Мое глубочайшее убеждение состоит в том, что этого не произойдет, что сейчас мы находимся на сломе цивилизационных эпох. Меняется не просто какая-то геополитическая борьба такого частного порядка, меняется само устройство мира.

Я постараюсь сформулировать, что это за новое устройство мира. Постбуржуазный мир. Ломается капиталистическая модель экономики, финансов, культуры, где материальное, телесное доминирует над духовным. И происходит это крайне тяжело, мучительно. Но я думаю, что этот процесс неизбежен. Совершенно очевидно, что лидеры нынешнего миропорядка так просто его не отдадут. Я очень часто сравниваю те же США, Европу, вот бывших лидеров миропорядка с крысой, загнанной в угол. Что она может сделать? Как она может проявить агрессию? Никто не знает. В этом смысле я совершенно не исключаю иррационального проявления каких-то безумных страстей в виде, например, развязывания ядерной войны. И не потому, что это необходимо с военной точки зрения и так далее. Это именно психология маньяков, у которых забирают объект их владения, мир, которым они пользовались, над которым глумились так, как хотели.

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