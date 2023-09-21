Армен Гаспарян: в Армении к власти пришёл блогер, они побили все рекорды кретинизма

Армен Гаспарян, российский политолог, историк, журналист:

Тут все чрезвычайно просто. Представьте себе, что в 2020 году одна малоприятная женщина все-таки победила бы в уличном протесте. С Беларусью тоже была бы катастрофа. В Армении к власти пришел блогер, грантоед соросовской газеты, в воюющей стране премьер-министром стал блогер. Если мне кто-нибудь назовет аналогичный идиотизм в мировой истории, я готов буду это пообсуждать, но мне кажется, что Армения здесь побила все рекорды кретинизма. Самое главное, что тогда, в 2018 году, мы в эфирах говорили с коллегами, что, ребята, если вы это сделали, попрощайтесь, потому что блогер сначала предаст Карабах, а дальше вам целый перечень, чего он будет делать. Так оно все и вышло. Идеальный компонент уничтожения собственного государства. Он уложился за два года.

Оппозиция три года занималась непонятно чем. Подъезжая к дому, я читаю в новостях: оппозиция опять расходится. Вот представьте, что Батька не стал бы выпрыгивать тогда из вертолета с оружием, а сказал: зачем мне это надо все, пойду капусту выращивать. Дичь полная, потому что у Александра Григорьевича есть понятия родины, ответственности перед людьми. А у этих нет ничего: ни понятия родины, никакой ответственности – вообще ничего. Даже найти что-то положительное невозможно. Зато теперь мы узнали, что во всем виноваты русские. Они не пришли на войну, чтобы защищать свою землю, свои собственные христианские святыни. Сколько раз я был на гастролях в Армении, столько раз мне рассказывали про то, что в Карабахе древние монастыри, церкви. Это свято и незыблемо для каждого человека, там живущего. В результате они сами добровольно это утилизировали.

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