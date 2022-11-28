Владимир Поздняков: «Это очень плохо, когда все вопросы замыкаются на Президенте»

Новости Беларуси. Потребительская тема: что почем? Действительно ли ассортимент на полках сдал позиции? Почему из универмагов пропали бешеные скидки? Стоп-прайс – это акция или реальный баланс экономики? На площадке ток-шоу «По существу» все заинтересованные стороны и участники торговли.

Владимир Поздняков, заместитель председателя Федерации профсоюзов Беларуси:

В продолжение. Это очень плохо, когда все вопросы замыкаются на Президенте. Но это факт, состоялось это совещание. Я уверен, что эти подходы, которые в том числе заложены в 713-м постановлении, в свое время войдут в учебники экономической теории. Я уверен, что многие страны впоследствии будут принимать эти меры. Что необходимо делать? Ни в коем случае нельзя самоуспокоением заниматься. Вот мы говорим: дефляция впервые в истории…

Георгий Гриц, экономический аналитик:

Не в истории, с 1991 года.