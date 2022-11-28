Владимир Поздняков: «Это очень плохо, когда все вопросы замыкаются на Президенте»

Новости Беларуси. Потребительская тема: что почем? Действительно ли ассортимент на полках сдал позиции? Почему из универмагов пропали бешеные скидки? Стоп-прайс – это акция или реальный баланс экономики? На площадке ток-шоу «По существу» все заинтересованные стороны и участники торговли.
Владимир Поздняков, заместитель председателя Федерации профсоюзов Беларуси:
В продолжение. Это очень плохо, когда все вопросы замыкаются на Президенте. Но это факт, состоялось это совещание. Я уверен, что эти подходы, которые в том числе заложены в 713-м постановлении, в свое время войдут в учебники экономической теории. Я уверен, что многие страны впоследствии будут принимать эти меры. Что необходимо делать? Ни в коем случае нельзя самоуспокоением заниматься. Вот мы говорим: дефляция впервые в истории…
Георгий Гриц, экономический аналитик:
Не в истории, с 1991 года.
Владимир Поздняков:
Где-то, возможно, эта тенденция сохранится по ноябрю. Но конечный результат по году – самое главное, чтобы общими усилиями сохранить эту тенденцию. И для этого в том числе надо, если речь идет о стабилизационных фондах, быть уверенным в том, что те подходы, которые заложены в 658-м постановлении, которые мы предлагали, реализуются в полной степени. То, что реализуется постановление правительства 713-е в полной мере всеми субъектами торговли. И здесь, может быть, оппонируя коллегам, мы бы ни в коем случае не стали идеализировать всю торговлю. Есть, наверное, добросовестная и социально ответственная торговля, а есть, наверное, объекты, где чуть по-другому понимали социальный принцип построения нашего государства.
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