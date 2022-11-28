В каких областях потребительская корзина самая дорогая? Ответ вас удивит

Новости Беларуси. Потребительская тема: что почем? Действительно ли ассортимент на полках сдал позиции? Почему из универмагов пропали бешеные скидки? Стоп-прайс – это акция или реальный баланс экономики? На площадке ток-шоу «По существу» все заинтересованные стороны и участники торговли.
Кирилл Казаков, СТВ:
ФПБ контролирует цены уже который год.
Владимир Поздняков, заместитель председателя Федерации профсоюзов Беларуси:
С 2017 года, вы правильно абсолютно заверяете. И знаете, тут необходимо отметить, что должен каждый выполнять свой функционал. Я абсолютно не соглашусь с тем тезисом, что ФПБ не били тревогу. Более чем били. И вот Алексей Игоревич свидетель: в том числе ряд вопросов, которые более чем критически важны были для формирования цен, мы выносили на высокий уровень – это Национальный совет по трудовым и социальным вопросам. Практические результаты были.
Сегодня прозвучал тезис о том, что цены не отличались в разрезе регионов. Отличались. Буквально самые свежие данные: у коллег прозвучало, по октябрю впервые зафиксирована дефляция, 1 %. Я практически с абсолютной уверенностью могу сказать, что и в ноябре эта тенденция будет. Крайний мониторинг, который мы провели, буквально 22 ноября завершили срез по всей республике – это достаточно массивный пласт информации – 258 торговых объектов (торговые сети, магазины шаговой доступности), 129 территориальных единиц. Конечно, на какие-то позиции цена чуть выросла, где-то чуть опустилась. Но мы используем такой индикативный показатель, как стоимость потребительской корзины. Так вот, по отношению с октябрем, на 1,07 % стоимость потребительской корзины снизилась.
В среднем по республике по данным профсоюзного анализа 730 рублей составляет. Подтверждение где-то доводов коллег, насколько отличается в разрезе регионов. Отличается, и мы это доказываем в цифрах. Самая дорогая потребительская корзина традиционно в Минске, 758 рублей. Дешевле всего идентичный набор товаров в Гомеле, 708 рублей. Здесь, наверное, какая-то логика есть. Но на втором месте по стоимости, незначительно уступает Минску – Витебск, Витебская область, как ни странно – 756 рублей. Но при этом необходимо отметить, что уровень доходов в Минске и Витебской области значительно отличается. В данном случае страдает наиболее уязвимая категория – пенсионеры, потому что у них пенсия, социальные выплаты относительно невысокие. Тревогу били. Но, наверное, назрело на каком-то этапе, когда, к сожалению, этот вопрос необходимо было выносить.
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