В каких областях потребительская корзина самая дорогая? Ответ вас удивит

Новости Беларуси. Потребительская тема: что почем? Действительно ли ассортимент на полках сдал позиции? Почему из универмагов пропали бешеные скидки? Стоп-прайс – это акция или реальный баланс экономики? На площадке ток-шоу «По существу» все заинтересованные стороны и участники торговли. Кирилл Казаков, СТВ:

ФПБ контролирует цены уже который год.



