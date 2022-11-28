Гриц: социальная ответственность не только Президента – это общая категория, и она тоже оцифровывается

Новости Беларуси. Потребительская тема: что почем? Действительно ли ассортимент на полках сдал позиции? Почему из универмагов пропали бешеные скидки? Стоп-прайс – это акция или реальный баланс экономики? На площадке ток-шоу «По существу» все заинтересованные стороны и участники торговли. Кирилл Казаков, СТВ:

Мы слово «спекуляция» из уст министра слышали. Думаю, что на самом деле так оно и было. Потому что критические процессы, которые вокруг страны происходят…

Георгий Гриц, экономический аналитик:

Можно уточнить: а что такое «спекуляция»? Кирилл Казаков:

Мне кажется, когда кто-то наживается на каких-то рисках. Георгий Гриц:

Так торговля изначально – это рынок, это возможности. Другое дело, что эта «спекуляция» не должна на беднейших или на социально незащищенных слоях быть. А то, что нормально двойную цену накрутить какую-то… Есть такая стратегия «сливок снятия» в маркетинге. Поэтому тут спекуляция, в общем-то, немножко не в дугу. Кирилл Казаков:

Когда Президент проводил совещание, он сказал, что понятие «справедливость» не экономический термин. Георгий Гриц:

Как раз он оппонировал Снопкову. Кирилл Казаков:

Мы приводим цены к справедливому, даже по мнению Президента, и не экономическому понятию. Георгий Гриц:

Хорошо, давайте так. США – рыночная экономика?