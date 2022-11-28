Гриц: социальная ответственность не только Президента – это общая категория, и она тоже оцифровывается
Новости Беларуси. Потребительская тема: что почем? Действительно ли ассортимент на полках сдал позиции? Почему из универмагов пропали бешеные скидки? Стоп-прайс – это акция или реальный баланс экономики? На площадке ток-шоу «По существу» все заинтересованные стороны и участники торговли.
Кирилл Казаков, СТВ:
Мы слово «спекуляция» из уст министра слышали. Думаю, что на самом деле так оно и было. Потому что критические процессы, которые вокруг страны происходят…
Георгий Гриц, экономический аналитик:
Можно уточнить: а что такое «спекуляция»?
Кирилл Казаков:
Мне кажется, когда кто-то наживается на каких-то рисках.
Георгий Гриц:
Так торговля изначально – это рынок, это возможности. Другое дело, что эта «спекуляция» не должна на беднейших или на социально незащищенных слоях быть. А то, что нормально двойную цену накрутить какую-то… Есть такая стратегия «сливок снятия» в маркетинге. Поэтому тут спекуляция, в общем-то, немножко не в дугу.
Кирилл Казаков:
Когда Президент проводил совещание, он сказал, что понятие «справедливость» не экономический термин.
Георгий Гриц:
Как раз он оппонировал Снопкову.
Кирилл Казаков:
Мы приводим цены к справедливому, даже по мнению Президента, и не экономическому понятию.
Георгий Гриц:
Хорошо, давайте так. США – рыночная экономика?
Кирилл Казаков:
Наверняка.
Георгий Гриц:
Ну, наверное, да, она апологет – Вашингтонский консенсус и так далее. Относительно недавнее выступление президента Байдена. Можно делать скидку на его возраст и неадекватное поведение. Но у них тоже пошел рост инфляции, и вот фактически прямая его цитата. Когда нефтяники, нефтяные компании стали завышать цены или, по крайней мере, ту же маржинальность, он говорит: нефтяные компании американские должны взять на себя социальную ответственность, вести себя социально, а не наживаться на войне. Вот терминология. Это не только Президента, социальная ответственность – это общая категория, и она тоже оцифровывается.
Алена Сырова, СТВ:
Смоделируем ситуацию. Если бы Президент не провел то совещание, и не было принято то решение…
Георгий Гриц:
Было бы 18 %, как правительство сказало, инфляции. Было бы именно так. Так вот и вопрос: почему? Где опережение? Почему все вопросы должны выходить на уровень Президента?
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