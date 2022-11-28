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Гриц: социальная ответственность не только Президента – это общая категория, и она тоже оцифровывается

28 ноября 2022 19:17
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Новости Беларуси. Потребительская тема: что почем? Действительно ли ассортимент на полках сдал позиции? Почему из универмагов пропали бешеные скидки? Стоп-прайс – это акция или реальный баланс экономики? На площадке ток-шоу «По существу» все заинтересованные стороны и участники торговли.  

Кирилл Казаков, СТВ:  
Мы слово «спекуляция» из уст министра слышали. Думаю, что на самом деле так оно и было. Потому что критические процессы, которые вокруг страны происходят…  

Гриц: социальная ответственность не только Президента – это общая категория, и она тоже оцифровывается-1

Георгий Гриц, экономический аналитик:  
Можно уточнить: а что такое «спекуляция»?  

Кирилл Казаков:  
Мне кажется, когда кто-то наживается на каких-то рисках. 

Георгий Гриц:  
Так торговля изначально – это рынок, это возможности. Другое дело, что эта «спекуляция» не должна на беднейших или на социально незащищенных слоях быть. А то, что нормально двойную цену накрутить какую-то… Есть такая стратегия «сливок снятия» в маркетинге. Поэтому тут спекуляция, в общем-то, немножко не в дугу.  

Кирилл Казаков:  
Когда Президент проводил совещание, он сказал, что понятие «справедливость» не экономический термин.  

Георгий Гриц:  
Как раз он оппонировал Снопкову.  

Кирилл Казаков:  
Мы приводим цены к справедливому, даже по мнению Президента, и не экономическому понятию.  

Георгий Гриц:  
Хорошо, давайте так. США – рыночная экономика?  

Гриц: социальная ответственность не только Президента – это общая категория, и она тоже оцифровывается-4

Кирилл Казаков:  
Наверняка.  

Георгий Гриц:  
Ну, наверное, да, она апологет – Вашингтонский консенсус и так далее. Относительно недавнее выступление президента Байдена. Можно делать скидку на его возраст и неадекватное поведение. Но у них тоже пошел рост инфляции, и вот фактически прямая его цитата. Когда нефтяники, нефтяные компании стали завышать цены или, по крайней мере, ту же маржинальность, он говорит: нефтяные компании американские должны взять на себя социальную ответственность, вести себя социально, а не наживаться на войне. Вот терминология. Это не только Президента, социальная ответственность – это общая категория, и она тоже оцифровывается.  

Алена Сырова, СТВ:  
Смоделируем ситуацию. Если бы Президент не провел то совещание, и не было принято то решение…  

Георгий Гриц:  
Было бы 18 %, как правительство сказало, инфляции. Было бы именно так. Так вот и вопрос: почему? Где опережение? Почему все вопросы должны выходить на уровень Президента?  

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# Экономика # общество # Кирилл Казаков # Георгий Гриц # Александр Лукашенко # Джо Байден # Алена Сырова # Николай Снопков # Фотофакт

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