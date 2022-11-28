Картины из кофе и сосновых опилок можно увидеть в торговом центре «Столица»

Новости Беларуси. Раскрывать таланты из регионов продолжает Белорусский союз женщин. В рамках творческого проекта «Ее рук дело» обновилась выставка в торговом центре «Столица». В атриуме разместили картины, написанные оригинальными материалами. Их презентовала художница из Гомельской области, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Виктория Новикова в творчестве использует кофейную гущу и сосновые опилки. Их сочетание создает визуальный эффект гобелена. По словам автора, разный сорт зерен может дать неожиданный оттенок, потому эта техника непредсказуемая.

Впрочем, с ее помощью можно воссоздать разноплановые образы белорусской природы, от пейзажа до архитектурных сооружений, а также портреты и натюрморт. Выставка в торговом центре была интерактивной. Художница провела мастер-класс: с помощью кофейной гущи нарисовали кролика, символ 2023 года.

Виктория Новикова, педагог Центра творчества детей и молодежи в городе Хойники:

Вдохновение бывает разное. В основном черпаю из природы. Как говорится, природа – это образец искусства. Гущу я просушиваю, она бывает разных оттенков, как и разные виды сортов кофе: темно-коричневый, светло-коричневый, терракотовый. И тогда уже, сочетая разные тональности в заданной композиции, я уже смотрю, где нужно какие цвета сочетать. Мне очень приятно находиться здесь, представить свои работы на обозрение зрителей столицы.

Людмила Тупица, глава районной организации Белорусского союза женщин:

Я благодарю организаторов этого проекта, он действительно очень важен, потому что в нашей стране проживает очень много женщин, таланту которых можно позавидовать. Хойникщина также не исключение, у нас тоже такие женщины есть. Свою работу мы продолжим у нас в районе, у нас есть возможность показать, выставиться, поэтому я думаю, что проект этот будет жить.