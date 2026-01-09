Передвижной магазин «Дикая рыба северных морей» продлил работу по 13 января

Отличная новость для всех любителей рыбных деликатесов! Передвижной магазин «Дикая рыба северных морей» по многочисленным просьбам своих гостей продлил работу до 13 января включительно, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

И что важно – вкуснейшие деликатесы можно продегустировать перед покупкой и приобрести со скидкой до 20 %. Не упустите возможность, так как у прилавка уже ажиотаж, выстраиваются очереди!