Передвижной магазин «Дикая рыба северных морей» продлил работу по 13 января

Отличная новость для всех любителей рыбных деликатесов! Передвижной магазин «Дикая рыба северных морей» по многочисленным просьбам своих гостей продлил работу до 13 января включительно, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Отличная новость для всех любителей рыбных деликатесов! Передвижной магазин «Дикая рыба северных морей» по многочисленным просьбам своих гостей продлил работу до 13 января включительно, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
И что важно – вкуснейшие деликатесы можно продегустировать перед покупкой и приобрести со скидкой до 20 %. Не упустите возможность, так как у прилавка уже ажиотаж, выстраиваются очереди!
Ассортимент впечатляющий, широкий. Советуем попробовать все.
Гостей ждут в торговом центре «Скала» в предкассовой зоне супермаркета «Грин» с 10 до 20 часов.
*На правах рекламы.