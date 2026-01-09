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Передвижной магазин «Дикая рыба северных морей» продлил работу по 13 января

09 января 2026 19:12
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Отличная новость для всех любителей рыбных деликатесов! Передвижной магазин «Дикая рыба северных морей» по многочисленным просьбам своих гостей продлил работу до 13 января включительно, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Передвижной магазин «Дикая рыба северных морей» продлил работу по 13 января-2

И что важно – вкуснейшие деликатесы можно продегустировать перед покупкой и приобрести со скидкой до 20 %. Не упустите возможность, так как у прилавка уже ажиотаж, выстраиваются очереди!

Передвижной магазин «Дикая рыба северных морей» продлил работу по 13 января-4

Ассортимент впечатляющий, широкий. Советуем попробовать все.

Передвижной магазин «Дикая рыба северных морей» продлил работу по 13 января-6

Гостей ждут в торговом центре «Скала» в предкассовой зоне супермаркета «Грин» с 10 до 20 часов.

*На правах рекламы.

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