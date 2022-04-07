Беларусь и Чечня налаживают контакты в сфере промышленности. Делегация из Грозного посещает Минск

Совместные проекты в сфере промышленности в ближайшем будущем могут связать Беларусь и Чеченскую Республику. В эти дни делегация из Грозного с рабочим визитом посещает белорусскую столицу, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Программа пребывания насыщенная – гости посетили ряд предприятий, на которых побывала и наша съемочная группа.

Рынок Союзного государства открыт для белорусской техники. Она на равных условиях с российской доступна потребителям, в том числе при финансовой поддержке лизинговых компаний. Рассмотреть выгодные условия в Минск приехали представители Чеченской Республики. Одна из точек маршрута – наш МТЗ. К слову, за годы завод увеличил поставки техники в Россию в разы: с конвейера в этом направлении отправлено свыше 3 000 тракторов. Востребованы также прицепы, навесное оборудование и запчасти. Белорусским машиностроителям есть что предложить. Замгендиректора МТЗ: мы готовы предложить нашим коллегам из Чечни полный шлейф техники. Читайте здесь.

Есть заинтересованность и к дорожной технике, сделанной белорусским «Амкодором». Предприятие – ас в производстве и спецмашин для аграрной и деревообрабатывающей отраслей. С каждым годом предприятие набирает мощь, и экономические ограничения не преграда. Ведь на известное качество и продукцию есть спрос. И сегодняшние гости тому пример.

«Нет худа без добра». Беларусь и Чечня наладят отношения в сфере промышленности. Подробнее здесь. И вот промышленники из Чечни готовы сделать экономическое предложение – создать совместные предприятия и сборочные цеха. Это уже предметные шаги двустороннего сотрудничества.

Хасан Хакимов, заместитель председателя правительства Чеченской Республики:

Итог – чтобы все-таки делегация, представители этих заводов приехали в нашу республику. И мы там уже могли все-таки подписать какие-то договоры, какие-то намерения. В ближайшем будущем начать реализацию этих проектов. Итоги рабочего дня подвели в Министерстве промышленности. Проработаны направления на перспективу.