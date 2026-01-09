Кухарев рассказал, какие меры приняты в Минске для борьбы с последствиями снегопадов

Снежный вызов не парализовал жизнь в столице. В мегаполисе в первую очередь расчищали магистральные улицы, подходы к подъездам, пешеходные дорожки, пути к социально значимым объектам, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Владимир Кухарев, председатель Минского горисполкома:

Приняты меры по обеспечению функционирования всех систем жизнедеятельности города, логистических, транспортных, коммунального хозяйства. И действительно проделана очень большая работа, потому что остановок транспорта серьезных не происходило, дороги находятся в надлежащем состоянии. Мы очень серьезно работаем по привлечению техники. Более 700 единиц сегодня работает техники, которая обеспечивает расчистку от снега. И очень много слов благодарности именно людям, которые принимают участие в оказании помощи. Я хочу поблагодарить и работников жилищно-коммунальных служб города, и сотрудников правоохранительных органов, военнослужащих, волонтеров, которые оказывают очень большую помощь. Откликнулись предприятия и организации, которые помогли выделением техники для расчистки городских территорий. Они провели уборку своих производственных площадей и сейчас работают на улицах города.

Мы видим, что снег еще продолжает идти, поэтому организованы работы в ночную смену. Будет проведена работа по вывозу снега, по дальнейшей расчистке. Мы серьезно сейчас займемся дворовыми территориями, потому что это действительно территории, которые требуют особого внимания. Поэтому я хочу пригласить жителей города принять активное участие завтра и послезавтра именно по работе на дворовых территориях, очистить территорию возле своих автомобилей, пешеходных связей для того, чтобы оказать помощь сотрудникам жилищно-коммунальных организаций по наведению порядка именно на дворовых территориях. Все службы жилищно-коммунального хозяйства обеспечили наличие инвентаря для расчистки, это лопаты, которые в полном объеме присутствуют в службах ЖКХ. И на сайтах, и Мингорисполкома, и других, адреса обозначены, жители в случае отсутствия инвентаря могут прийти и получить инвентарь для того, чтобы работать на территории.

Городские службы прилагают все усилия, чтобы дворы и подходы к домам оставались комфортными и безопасными. Все неравнодушные жители, готовые помочь в расчистке придомовых территорий и тротуаров, могут присоединиться.