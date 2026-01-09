Циклон «Улли»: минчане объединились в борьбе со снежной стихией

Циклон «Улли» принес рекордное количество снега. Только в столице снежный покров местами достиг 40 см. Для устранения последствий непогоды во дворах Минска задействовано почти 180 единиц техники и более 1,5 тыс. рабочих по комплексной уборке. Делается все, чтобы обеспечить комфорт и безопасность, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.

В борьбе со снежной стихией объединились и жители столицы. На расчистку территорий вышли работники свыше тысячи организаций и около 2 тысяч неравнодушных минчан. Каждый прикладывает максимум усилий.