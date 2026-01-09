Циклон «Улли»: минчане объединились в борьбе со снежной стихией
Циклон «Улли» принес рекордное количество снега. Только в столице снежный покров местами достиг 40 см. Для устранения последствий непогоды во дворах Минска задействовано почти 180 единиц техники и более 1,5 тыс. рабочих по комплексной уборке. Делается все, чтобы обеспечить комфорт и безопасность, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.
В борьбе со снежной стихией объединились и жители столицы. На расчистку территорий вышли работники свыше тысячи организаций и около 2 тысяч неравнодушных минчан. Каждый прикладывает максимум усилий.
Лопату в руки взяла и наш корреспондент Юлия Минич.
Только сегодня в диспетчерскую службу ЖКХ Центрального района поступило более 20 заявок от минчан – все о помощи в уборке снега. В том числе в списке оказались улицы Красная, Ленина, Янки Купалы, а также Киселева. На всех точках работали «снежные» бригады. Особый упор на расчистку территории возле остановок общественного транспорта и подходов к ним. Чтобы сделать путь минчан безопасным и комфортным.
Владимир Ткаченко, мастер ГПО «Горремавтодор Мингорисполкома»:
Гололед посыпаем солью. Это наша работа, мы рады ее выполнять. Тяжело, но мы должны со всем справляться. Мы выходим дополнительно, нам за это платят. Мы работаем круглосуточно, посменно. Одна смена уходит отдыхать, а другая приходит на работу. И в ночное время обязательно.
В соцсетях минчане активно выкладывали видео с призывом «погрести лопатой на улице». Делились своими контактами, если кому-нибудь необходима помощь, чтобы вытянуть застрявшее в сугробе авто.
Были и те, кто воспользовался погодной аномалией и обратил ситуацию в свою сторону.
Высылали даже шутливые видео с бесстрашным велосипедистом, который выехал покорять зимние улицы.
Оставляли и любовные послания. Сегодня минчане показали и доказали, что вместе мы способны преодолеть любые преграды, даже снежные.
Подробности смотрите в видео.