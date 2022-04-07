«Это Клондайк нашей сельхозинтеллигенции». Брыло встретился со студентами Витебской ветакадемии

Новости Беларуси. Направленные против Беларуси санкции сработали наоборот, и это становится очевидным, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

У наших предприятий появились новые возможности. В первую очередь расширилась география экспорта сельхозпродукции. Производители в течение нескольких недель смогли переориентировать экспортные потоки. Кроме того, увеличились поставки на традиционные рынки сбыта – в Россию, Китай и Казахстан. Бренд «Сделано в Беларуси» получил заслуженное признание на мировых рынках.

Сегодня стране важно приумножить потенциал. По-прежнему многое зависит от кадров. Качественная подготовка специалистов – залог будущего успеха. Об этом 7 апреля со студентами и преподавателями Витебской ветеринарной академии говорил министр ведомства Игорь Брыло.

Игорь Брыло, министр сельского хозяйства и продовольствия Беларуси:

Студенты – это наше будущее. И вот эти молодые ребята, которые находились в аудитории, – это Клондайк нашей сельхозинтеллигенции. У нас же это основная задача – то, что мы выпускаем то количество ребят, которое может обеспечить кадровый потенциал на селе.