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«Это Клондайк нашей сельхозинтеллигенции». Брыло встретился со студентами Витебской ветакадемии

07 апреля 2022 18:57
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Новости Беларуси. Направленные против Беларуси санкции сработали наоборот, и это становится очевидным, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

«Это Клондайк нашей сельхозинтеллигенции». Брыло встретился со студентами Витебской ветакадемии-1

У наших предприятий появились новые возможности. В первую очередь расширилась география экспорта сельхозпродукции. Производители в течение нескольких недель смогли переориентировать экспортные потоки. Кроме того, увеличились поставки на традиционные рынки сбыта – в Россию, Китай и Казахстан. Бренд «Сделано в Беларуси» получил заслуженное признание на мировых рынках.

«Это Клондайк нашей сельхозинтеллигенции». Брыло встретился со студентами Витебской ветакадемии-4

Сегодня стране важно приумножить потенциал. По-прежнему многое зависит от кадров. Качественная подготовка специалистов – залог будущего успеха. Об этом 7 апреля со студентами и преподавателями Витебской ветеринарной академии говорил министр ведомства Игорь Брыло.

«Это Клондайк нашей сельхозинтеллигенции». Брыло встретился со студентами Витебской ветакадемии-7

Игорь Брыло, министр сельского хозяйства и продовольствия Беларуси:
Студенты – это наше будущее. И вот эти молодые ребята, которые находились в аудитории, – это Клондайк нашей сельхозинтеллигенции. У нас же это основная задача – то, что мы выпускаем то количество ребят, которое может обеспечить кадровый потенциал на селе.

«Это Клондайк нашей сельхозинтеллигенции». Брыло встретился со студентами Витебской ветакадемии-10

На встрече с министром также обсуждались вопросы, которые интересовали студентов, – закрепление молодых специалистов на селе, а также преимущества для выпускников вузов сельскохозяйственного профиля.

# Сельское хозяйство # общество # Фотофакт

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