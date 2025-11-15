Белорусские футболисты сразятся против Дании в квалификации ЧМ-2026

Подопечные Карлоса Алоса сыграют против Дании. Команды уже встречались в рамках текущей квалификации – в октябре отечественная дружина потерпела крупное поражение со счетом 0:6. К сожалению, наши парни утратили шансы выйти в финальную часть мундиаля, «белокрылые» занимают последнее место в своем квартете. Тем не менее и тренерский штаб, и игроки настроены показать качественный футбол. Отметим, что белорусская сборная добиралась в Копенгаген больше суток, однако, несмотря на сложные условия, предматчевая тренировка состоялась.

Карлос Алос, главный тренер сборной Беларуси по футболу: Как бы это банально ни звучало, решили провести тренировку, чтобы команда отдохнула. Все-таки такое длительное время в дороге в неподвижном состоянии. Лучше приехать и в такую погоду подвигаться, чем просто остаться в отеле. Более того, мы пообщались с футболистами и получили фидбэк от них по этому поводу. Все-таки играть против Дании им.

Роман Бегунов, защитник сборной Беларуси по футболу:

Такие поездки сплачивают, потому что без какого-то юмора это сложно переносить. Не сильно было много времени, но что понравилось – это заряженность именно на положительный результат, что вселяет в команду веру, что все нам по силам.

Поединок Беларусь-Дания можно будет увидеть в прямом эфире телеканала «Спорт ТВ». Начало трансляции в 22:30 на 11-й кнопке. Не пропустите.