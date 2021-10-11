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Особенно тяжело коронавирус переносят люди с ослабленным иммунитетом. Медики Беларуси призывают сделать прививку

11 октября 2021 19:34
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Новости Беларуси. ВОЗ рекомендовала дополнительные дозы вакцин против коронавируса. Речь идет о людях с ослабленным иммунитетом, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. В таких случаях риск тяжелого течения заболевания возрастает в несколько раз и дополнительная защита будет нелишней, настаивают во Всемирной организации здравоохранения.

Особенно тяжело коронавирус переносят люди с ослабленным иммунитетом. Медики Беларуси призывают сделать прививку-1

Единственным способом победить пандемию остается вакцинация. Сейчас у каждого есть возможность внести свой вклад в это сражение – просто сделать прививку. Привиться можно практически во всех поликлиниках страны, больницах, торговых центрах и даже в метро.

Особенно тяжело коронавирус переносят люди с ослабленным иммунитетом. Медики Беларуси призывают сделать прививку-4

В последние несколько недель в мире наблюдается рост заболеваемости COVID-19. Беларусь не исключение. За прошедшие сутки – 1 943 новых случаев заражения. Это много. В четвертую волну поведение вируса изменилось. Он стал еще жестче, а значит, опаснее. По всей стране больницы снова меняют профиль на ковидный, немало и тяжелых случаев, но в реанимациях, как показывает практика, оказываются в основном непривитые пациенты.

Особенно тяжело коронавирус переносят люди с ослабленным иммунитетом. Медики Беларуси призывают сделать прививку-7

Такое развитие ситуации многих приводит к решению все-таки привиться. Например, в Брестской области в последние дни темпы вакцинации против COVID-19 ускорились. Увеличение числа желающих защититься медики связывают с эпидобстановкой.

# Коронавирус # общество # Фотофакт

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