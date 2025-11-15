Открытие Польшей двух погранпереходов стало для Литвы холодным душем, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Вильнюс рассчитывал на дружеское плечо союзника, а получил жесткий урок: каждая страна в итоге защищает свои интересы. Первые реакции литовской стороны уже звучат как признание поражения.

Так прибалтийский портал Delfi заявляет, что удар от Варшавы пришелся ниже пояса. Именно туда, где у Литвы видимо хранились остатки здравого смысла. И действительно, польский шаг стал символичным разрывом иллюзии о региональной солидарности, на которой так упорно настаивали литовские власти. Об этом прямо говорит генеральный секретарь Международного альянса транспорта Повилас Дрижас. Литва сама создала вакуум, которым теперь пользуется Варшава. Закрыв границу, Вильнюс пытался наказать Минск, но в итоге наказал себя.

Тем болезненнее стало разочарование в правительстве Литвы. Прибалтийский портал «15 минут» напоминает: «Еще в четверг премьер-министр Литвы заверяла, что Польша солидарна и не станет открывать пункты». Но реальность оказалась иной – обещания разбились о прагматичность польской экономики. А издание LRT лишь констатирует очевидное: «Польша вновь откроет КПП, в то время как противостояние Вильнюса и Минска продолжается».

Тем временем Брюссель предпочитает не замечать, что собственная глупость Вильнюса вдруг обрела материальную форму. Как сообщают европейские телеканалы, там не собираются комментировать запросы Вильнюса о санкциях, которые должны якобы вернуть застрявшие фуры. И это еще один сигнал, что проблема заботит только одну сторону.

Вильнюс сам разрушил свой транзитный потенциал. В отчаянии Литва пытается переложить ответственность на Брюссель, на Варшаву и даже на США – но загнанность в угол становится очевидной.

И вот тогда звучит главный вопрос, который теперь гуляет по литовским СМИ: «Почему мы такие глупые?» Ответ на него Литва найдет, если потрудится взглянуть в зеркало.