Побывать в двух столицах одновременно – чем удивляет минчан туристический центр «Москва»

Новая площадка объединила представителей двух союзных государств. Минчане и гости столицы смогут построить маршруты для путешествий и начать подготовку к Новому году.

Туристический центр «Москва» приглашает гостей в Минске. Площадь Свободы на 3 дня превратилась в уголок российской столицы, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Мастер-классы, дегустации, розыгрыши, приятная атмосфера дружбы.

Дорогих гостей в лучших русских традициях всегда встречают угощениями. Теплый московский чай с конфетами дегустирует Анастасия Шинкаренко. Коренная минчанка почти пятнадцать лет работает в сфере туризма. Активно путешествует по миру, организует поездки и постоянно ищет локации для интересного и комфортного отдыха.

Анастасия Шинкаренко, турагент, блогер и предприниматель: Более часа провела на информационной стойке. Безумно понравилось, потому что приехали классные гиды из Москвы, которые ориентируются реально по всему городу. Провели меня по карте, дали мне секретные локации, секретные рестораны, секретные места. Обожаю Москву, и здорово, что сегодня Москва у нас в центре города Минска.

Десятки активностей, мастер-классы и квизы – так на площадке у городской ратуши презентуют главный туристический проект российской столицы «Зима в Москве». Каждая локация привлекает десятки гостей. Пока одни соревнуются в розыгрыше призов, другие – в перетягивании каната. В равной борьбе между московской и минской командами победила дружба.

Побывать в двух столицах одновременно получилось благодаря бизнес-миссии московской туристической отрасли. Деловая программа включала пресс-конференцию и B2B-диалог. Больше сотни компаний – туроператоры, транспортные перевозчики, представители гостиничного бизнеса и популярных культурных объектов – делились опытом в продвижении продуктов и налаживали связи.

Булат Нурмуханов, заместитель председателя Комитета по туризму Москвы (Россия):

Туризм – это командная работа. Только благодаря совместным усилиям разных игроков из разных областей, из разных регионов мы сможем достичь общего синергетического результата. Тот уровень транспортной доступности, который сейчас мы имеем между Москвой и Минском, позволяет нам как раз таки именно наращивать туристический поток.

Все рекорды давно бьет и поток россиян в Беларусь. Центр притяжения и любимое место для зимних каникул. Основные сегменты – санаторный отдыха и агротуризм. Большую популярность у соседей набирают и туры выходного дня. В планах у турбизнеса создание маршрута «Москва – Минск» для туристов из третьих стран. Вот так, объединяя усилия, белорусские и российские компании открывают новые возможности для путешественников.