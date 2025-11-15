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Пустовой: ни работодатели, ни гуманисты Европы, ни власти Литвы – про дальнобойщиков первым подумал Лукашенко!

15 ноября 2025 18:43
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Время авторской журналистики. Евгений Пустовой и его «Политика без галстуков и купюр» на СТВ.

Пустовой: ни работодатели, ни гуманисты Европы, ни власти Литвы – про дальнобойщиков первым подумал Лукашенко!-2

Евгений Пустовой, политический обозреватель:
Пограничные страсти. На поверхности кажется: Вильнюс пытается насолить Минску. Может, даже через Литву пытаются надавить на Беларусь. Да. Но есть в этом еще куда более сложный и важный вопрос. Пограничные страсти – это линия, которая разделила нас с Литвой. Территорию человечности, людскасці, и западного постмодерна.

О главном, Первом и событиях недели. «Политика без галстуков и купюр». Пустовой на СТВ. 

Во всем этом процессе – посылы для переговоров и постоянные новости с хештегом «официально». Самое главное – это люди. Полторы тысячи человек. Трудяг, водителей измотанных дорогами, пересечениями границ, отношением своих работодателей на Западе. Это в основном отцы семейств и молодые парни-работяги. Каково им? Именно про них подумал наш Первый. Ни работодатели – крупный бизнес, ни различные институты демократии, ни рафинированные гуманисты Европы, ни власти Литвы – за дальнобойщиков первым подумал Первый. Читайте здесь. 

Теплый прием – горячий душ, питание и гостиницы – это для дальнобойщиков, в эти дни они для нас все наши. Литовские, польские, русские, из Казахстана, немало и наших земляков. Важно, что сделали это организованно. Это к слову, что рынок не всегда все отрегулирует. Понятно, после поручений Первого – а теме скопления большегрузов и безопасности на границе уже раз пять были посвящены совещания у Президента – в итоге включен административный ресурс. И потребкооперация подвезла продукты, и ГАИ всей страны на дежурстве в приграничье.

Все прицепы будут отбуксированы на охраняемые стоянки – Кубраков о задачах на границе с Литвой.

И это касается не только дальнобойщиков. Всех автомобилистов страны. Да, именно всех. Вот представьте, если бы все эти большегрузы разбрелись по дорогам страны. По обочинам. Сейчас темнеет очень рано. А что такое стоящая фура во время дождя? Если бы не решение властей целенаправленно сгруппировать большегрузы на охраняемых стоянках, десятки ДТП. Вопрос безопасности и нашей, и водителей-дальнобойщиков.

Далее смотрите в видео.

# Государственная граница Беларуси # Беларусь-Литва # Александр Лукашенко # Иван Кубраков # Евгений Пустовой

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