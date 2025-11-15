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Богатства Тихого океана. В Молодечно проходит ярмарка рыбы и морских деликатесов

15 ноября 2025 19:26
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Деликатесы с Севера – в Минской области. В Молодечно сейчас проходит ярмарка рыбы и деликатесов. Это отличная возможность обновить осеннее меню и запастись витаминами на зиму. Рыба вяленая, холодного и горячего копчения, икра, рулеты, стейки. Справа от торгового центра «Спутник» – целое изобилие ароматного богатства из Тихого океана. У яркой оранжевой палатки – ажиотаж. Специалисты рассказывают об особенностях каждой рыбы и дают продегустировать.

Богатства Тихого океана. В Молодечно проходит ярмарка рыбы и морских деликатесов-2

Ольга Борноволокова, продавец-консультант:
Более 30 сортов дикой рыбы: чавыча, белорыбица, патагонский клыкач. Все привозим свежее маленькими поставками, маленькими партиями для того, чтобы гостю все досталось самое лучшее, самое свежее, чтобы все остались довольны. В нашей рыбе очень много микро-, макроэлементов, витаминов. Мы очень хотим, чтобы каждый человек был здоров, чтобы в каждой семье было счастье. Приходите к нам, уважаемые гости. Мы вас очень ждем!

Богатства Тихого океана. В Молодечно проходит ярмарка рыбы и морских деликатесов-4

Ярмарка будет работать в Молодечно по 20 ноября включительно. Сходить за покупками сюда можно с 10 утра до 6 вечера.

*На правах рекламы. 

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