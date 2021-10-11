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Тележурналистика и Telegram-каналы. Должна ли быть разница в подаче информации?

11 октября 2021 19:27
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Новости Беларуси. Почему работу журналистов сейчас рассматривают под мощной лупой? Как ориентироваться в информационном потоке и что нужно знать о работе журналиста? Об этом эксперты развернули жаркую дискуссию в ток-шоу «По существу».

Тележурналистика и Telegram-каналы. Должна ли быть разница в подаче информации?-1

Григорий Азаренок, политический обозреватель ЗАО «Столичное телевидение»:
Три аспекта неполитической журналистики. У нас на СТВ идет «Информационный канал». В нем минут 10 – авторская рубрика, а все остальное – сюжеты о прекрасных людях, которые я сам много лет снимал перед тем, как про «иуд» рассказывать. Про наши села, дороги, дома. И это тоже важно. Это и вдохновляет нас всех, и помогает нашим людям. И второй аспект, который сейчас начал появляться, который мне очень нравится. Наша журналистика, патриотические Telegram-каналы, газеты стали общественным контролем. Появилась где-то БЧБ-суполка – Андрей Николаевич об этом напишет. Правоохранительные органы же все не отследят, а Андрей Николаевич отследит. Или Telegram-канал «Желтые сливы» найдет какую-то БЧБ-кафешку в Бобруйске, и на нее непременно надо обратить внимание. Я вчера задавался вопросом, почему мерзавцы Курейчика – спектакль до сих пор идет в Горьковском театре. Это не русский – значит антирусский театр. С этим надо разобраться. Эти функции общественного контроля, можно сказать, прямой наводки туда – очень хорошее дело.

Алена Сырова, СТВ:
В продолжение темы Telegram-каналов. Ты имеешь свою авторскую рубрику и на телеканале СТВ, тут понятны определенные требования, и пишешь то же самое или какие-то другие вещи у себя в Тelegram-канале. Точно так же делает Игорь. У меня вопрос. Одинаковые ли должны быть подходы и оценки с точки зрения той самой журналистской этики к тому, что ты говоришь из экрана, и к тому, что пишешь в Тelegram-канале?

Григорий Азаренок:
Это разная аудитория. В Тelegram я более жестко разговариваю.

Тележурналистика и Telegram-каналы. Должна ли быть разница в подаче информации?-4

Андрей Муковозчик, колумнист «СБ. Беларусь сегодня»:
Тут важно, как история с этим неудалым стендапером. Один и тот же анекдот можно рассказать в курилке и нельзя рассказать при дамах. А анекдот будет один и тот же. И человек будет один и тот же. Вот та же самая история. То, что можно делать в Тelegram, нельзя делать на телеканале. Если Гриша это понимает, это и есть основы.

Григорий Азаренок:
Хотел бы отметить – наши Тelegram-каналы, мой, Игоря, Андрея Николаевича, Белорусского союза журналистов растут, а они с каждым днем сдуваются. Эти мотольки, путилы и прочие все неудачники. Скоро все ваши боты сдуются.

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# Журналистика # общество # Григорий Азарёнок # Алена Сырова # Андрей Муковозчик # Андрей Курейчик # Антон Мотолько # Степан Путило # Фотофакт

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