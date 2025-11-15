Прямой эфир

Как защитить ребёнка от киберугроз? Обсуждают на интерактивных бранчах с экспертами

15 ноября 2025 19:40
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

А1 в партнерстве с Белорусским детским фондом и ЮНФПА продолжает программу по защите детей и подростков в цифровом пространстве, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. 15 ноября стартовал второй сезон Клуба ответственных инфлюенсеров «Ты в сети».

Подробнее о первой встрече участников – в материале Татьяны Волынчик.

Как защитить ребёнка от киберугроз? Обсуждают на интерактивных бранчах с экспертами-2

Цифровые технологии – уже неотъемлемая часть нашей жизни. Они предоставляют уникальные возможности для обучения и развития, но вместе с тем создают и множество рисков. Одна из наиболее уязвимых категорий в интернете – детская аудитория. С целью повышения осведомленности о возможных киберугрозах и создания более безопасной онлайн-среды компания А1 совместно с Белорусским детским фондом и Фондом ООН в области народонаселения создали Клуб ответственных инфлюенсеров «Ты в сети». Сегодня стартовал уже второй сезон проекта.

Людмила Кондрашова, председатель правления Белорусского детского фонда:
Именно безопасность детей в нынешнем мире – это прежде всего безопасность нахождения их в интернете. Вместе с нашими партнерами мы запускаем удивительный проект. Это безопасность, это проект будущего. То, что мы сегодня сделаем вместе с вами, это залог того, какими будут наши дети и как они будут жить. 

Как защитить ребёнка от киберугроз? Обсуждают на интерактивных бранчах с экспертами-4

Этот сезон объединяет блогеров, которые не только создают семейный контент, но и сами являются родителями. Первая встреча Клуба прошла в формате открытого диалога. В фокусе обсуждений – цифровая грамотность и ответственное влияние. Блогеры и эксперты поделились своим мнением о ситуации в цифровом пространстве. 

Как защитить ребёнка от киберугроз? Обсуждают на интерактивных бранчах с экспертами-6

Наталья Поткина, блогер:
Я как мама четверых детей сталкивалась очень часто с проблемами в соцсетях. Сегодняшнее мероприятие очень полезно для глобального образования родителей в первую очередь, потому что родители должны быть сами осознанны и нести это все для своих детей.

Как защитить ребёнка от киберугроз? Обсуждают на интерактивных бранчах с экспертами-8

Илья Иванов, блогер:
Как родитель я понимаю важность данной тематики и решил поддержать этот проект. Мой блог читают дети, подростки, и считаю важным донести до них все те темы, которые здесь будут обсуждаться.

Серия встреч продолжится. Каждую субботу в формате интерактивных бранчей с экспертами в области психологии, педагогики и кибербезопасности участники будут обсуждать семейные правила поведения в сети, защиту приватности, а также получат практические инструменты для своей цифровой безопасности. Современные родители – это инфлюенсеры для своих детей, поэтому крайне важно, чтобы между ними существовала «взаимная подписка», то есть открытый диалог о цифровых рисках и безопасном поведении в сети.

*На правах рекламы.

# Реклама # Интернет

Другие новости рубрики

Все новости
Побывать в двух столицах одновременно – чем удивляет минчан туристический центр «Москва»
15 ноября 2025 19:30

Побывать в двух столицах одновременно – чем удивляет минчан туристический центр «Москва»

Богатства Тихого океана. В Молодечно проходит ярмарка рыбы и морских деликатесов
15 ноября 2025 19:26

Богатства Тихого океана. В Молодечно проходит ярмарка рыбы и морских деликатесов

Между президентами Беларуси и России состоялся телефонный разговор
15 ноября 2025 18:28

Между президентами Беларуси и России состоялся телефонный разговор