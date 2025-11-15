Как защитить ребёнка от киберугроз? Обсуждают на интерактивных бранчах с экспертами
А1 в партнерстве с Белорусским детским фондом и ЮНФПА продолжает программу по защите детей и подростков в цифровом пространстве, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. 15 ноября стартовал второй сезон Клуба ответственных инфлюенсеров «Ты в сети».
Подробнее о первой встрече участников – в материале Татьяны Волынчик.
Цифровые технологии – уже неотъемлемая часть нашей жизни. Они предоставляют уникальные возможности для обучения и развития, но вместе с тем создают и множество рисков. Одна из наиболее уязвимых категорий в интернете – детская аудитория. С целью повышения осведомленности о возможных киберугрозах и создания более безопасной онлайн-среды компания А1 совместно с Белорусским детским фондом и Фондом ООН в области народонаселения создали Клуб ответственных инфлюенсеров «Ты в сети». Сегодня стартовал уже второй сезон проекта.
Людмила Кондрашова, председатель правления Белорусского детского фонда:
Именно безопасность детей в нынешнем мире – это прежде всего безопасность нахождения их в интернете. Вместе с нашими партнерами мы запускаем удивительный проект. Это безопасность, это проект будущего. То, что мы сегодня сделаем вместе с вами, – это залог того, какими будут наши дети и как они будут жить.
Этот сезон объединяет блогеров, которые не только создают семейный контент, но и сами являются родителями. Первая встреча Клуба прошла в формате открытого диалога. В фокусе обсуждений – цифровая грамотность и ответственное влияние. Блогеры и эксперты поделились своим мнением о ситуации в цифровом пространстве.
Наталья Поткина, блогер:
Я как мама четверых детей сталкивалась очень часто с проблемами в соцсетях. Сегодняшнее мероприятие очень полезно для глобального образования родителей в первую очередь, потому что родители должны быть сами осознанны и нести это все для своих детей.
Илья Иванов, блогер:
Как родитель я понимаю важность данной тематики и решил поддержать этот проект. Мой блог читают дети, подростки, и считаю важным донести до них все те темы, которые здесь будут обсуждаться.
Серия встреч продолжится. Каждую субботу в формате интерактивных бранчей с экспертами в области психологии, педагогики и кибербезопасности участники будут обсуждать семейные правила поведения в сети, защиту приватности, а также получат практические инструменты для своей цифровой безопасности. Современные родители – это инфлюенсеры для своих детей, поэтому крайне важно, чтобы между ними существовала «взаимная подписка», то есть открытый диалог о цифровых рисках и безопасном поведении в сети.
*На правах рекламы.