Как защитить ребёнка от киберугроз? Обсуждают на интерактивных бранчах с экспертами

А1 в партнерстве с Белорусским детским фондом и ЮНФПА продолжает программу по защите детей и подростков в цифровом пространстве, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. 15 ноября стартовал второй сезон Клуба ответственных инфлюенсеров «Ты в сети». Подробнее о первой встрече участников – в материале Татьяны Волынчик.

Цифровые технологии – уже неотъемлемая часть нашей жизни. Они предоставляют уникальные возможности для обучения и развития, но вместе с тем создают и множество рисков. Одна из наиболее уязвимых категорий в интернете – детская аудитория. С целью повышения осведомленности о возможных киберугрозах и создания более безопасной онлайн-среды компания А1 совместно с Белорусским детским фондом и Фондом ООН в области народонаселения создали Клуб ответственных инфлюенсеров «Ты в сети». Сегодня стартовал уже второй сезон проекта. Людмила Кондрашова, председатель правления Белорусского детского фонда:

Именно безопасность детей в нынешнем мире – это прежде всего безопасность нахождения их в интернете. Вместе с нашими партнерами мы запускаем удивительный проект. Это безопасность, это проект будущего. То, что мы сегодня сделаем вместе с вами, – это залог того, какими будут наши дети и как они будут жить.

Этот сезон объединяет блогеров, которые не только создают семейный контент, но и сами являются родителями. Первая встреча Клуба прошла в формате открытого диалога. В фокусе обсуждений – цифровая грамотность и ответственное влияние. Блогеры и эксперты поделились своим мнением о ситуации в цифровом пространстве.

Наталья Поткина, блогер:

Я как мама четверых детей сталкивалась очень часто с проблемами в соцсетях. Сегодняшнее мероприятие очень полезно для глобального образования родителей в первую очередь, потому что родители должны быть сами осознанны и нести это все для своих детей.