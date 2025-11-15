Олимпийские чемпионы и спортивная общественность высадили кедровую аллею в Минске

Кедровая аллея славы появилась в белорусской столице. Она разместилась в парке «Уручье». Высадили деревья олимпийские чемпионы и спортивная общественность страны, сообщили в программе «СТВ-Спорт». Инициатором акции выступил Александр Тихонов. Его порыв поддержал наш НОК. Сибирские кедры проделали длительный путь, везли их более пяти суток. Новый дом обрели 70 саженцев. Порода выбрана не случайно. Это дерево может прожить до 800 лет. Как говорится, на долгую память.

Дмитрий Довгаленок, олимпийский чемпион, вице-президент НОК:

Это же наша история. Люди отдавали свою жизнь практически, борясь за медали. Завоевывали эти медали, прославляли нашу Родину, поэтому обязательно должна быть. Дети должны на этом расти, это и есть идеология, история нашей страны.

Андрей Барбашинский, олимпийский чемпион, директор Республиканского государственного училища олимпийского резерва:

Это же прекрасно, когда есть инициатива, когда можно высадить на самом деле. В республике, наверное, кедровой аллеи нет, поэтому только приветствуется. Это кислород, это наши легкие, мы будем здесь ходить, наслаждаться. Люди будут гулять, смотреть на эти деревья, посаженные олимпийцами, и, наверное, вспоминать.