«Витаем в мире розовых единорогов». Почему на самом деле саммит ШОС особенный?

Новости Беларуси. Почему Беларусь решила перейти от наблюдателя к полноправному участнику организации? Какие перспективы открываются на восточном направлении и что вообще такое ШОС? Эти и другие вопросы обсудят эксперты-международники в ток-шоу «По существу».
Алексей Беляев, директор Института магистерской подготовки БГЭУ:
Сейчас витаем в мире розовых единорогов. На самом деле надо понимать, почему мы говорим об особенностях саммита намечающегося. Мир вступил в фазу войны. Не предварительно, никто не готовится, не на пороге война. Она идет. Война идет.
Кирилл Казаков, СТВ:
Папа Римский уже обозначил: Третья мировая.
Алексей Беляев:
Сейчас время, когда надо определяться в этой войне. Вот как в одном моем любимом фильме про трех мушкетеров, старом, с товарищем Боярским, говорилось. Когда товарищу Боярскому, то бишь д’Артаньяну, кардинал предлагал перейти на свою сторону, тот ему сказал, что все замечательно, ваше Высокопреосвященство, но почему-то все мои друзья оказались по ту сторону. Они не с вами, они там, и я буду с ними.
Вот и нам сейчас тоже надо очень четко определиться. То, что говорят о цивилизационном выборе: действительно, белорусский народ вместе с русским народом – это народ евразийский, это надо понимать. Европа – это все прекрасно, к нам какие-то из Европы всегда приходили веяния и традиции. Но у нас свой путь, который очень тесно связан с азиатским регионом.
Азиатский регион не только для нас экономически важен. Мы говорим о том, что проблемы безопасности в рамках Шанхайской организации сотрудничества всегда были на почетном первом месте, они с этого начинались. Проблема, например, той же наркоторговли никуда не делась. Афганистан, извините меня, самый наркотический регион, откуда все это расползается по миру. Никуда не делись проблемы исламского, например, радикализма, который для стран Центральной Азии важен. И мы видим, как он проникает в Европу, и не дай бог, чтобы он пришел к нам. Нам лучше заранее решать эти вопросы, заранее себя как-то оградить, защитить. Поэтому, безусловно, с этой точки зрения надо рассматривать.
Алексей Беляев:
Сегодня, опять-таки, большой это регион, в котором много противоречий между странами – Китай, Пакистан, Индия – замкнуты в очень жестком треугольнике столкновений. Азиатские республики, тот же Казахстан в рамках нашего Евразийского экономического союза с Россией имеет, как мы видим сейчас, после заявлений Токаева, намечающихся реформ, имеет какую-то свою точку зрения и фигу в кармане, скажем прямо, в отношении той же России. Сегодня задача какая. Все-таки ШОС – это площадка диалога. И вот когда она сохраняется, еще раз подчеркну, шанхайский дух открытости и возможности обсуждать проблемы открыто, это очень хорошо.
Сергей Дик, депутат Палаты представителей Национального собрания Беларуси:
Ну, я коллегу поддерживаю, что ШОС – это наша необходимость. И для того, чтобы нам сохраниться суверенным государством, которое занимает свое положение в международном плане, мы обязаны просто там быть.
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