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Алексей Беляев: «ШОС, шанхайский дух – это, в первую очередь, открытость стран, входящих в эту организацию»

12 сентября 2022 17:12
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Новости Беларуси. Почему Беларусь решила перейти от наблюдателя к полноправному участнику организации? Какие перспективы открываются на восточном направлении и что вообще такое ШОС? Эти и другие вопросы обсудят эксперты-международники в ток-шоу «По существу».  

Кирилл Казаков, СТВ:  
Стратегическая политическая цель Беларуси в связи с вступлением в ШОС? Чего мы хотим добиться? Мы должны получить очень серьезных союзников, экономически сильных, либо мы на равных войдем в процесс безопасности нашего региона?  

Алена Сырова, СТВ:  
Так союзники у нас уже есть.  

Алексей Беляев: «ШОС, шанхайский дух – это, в первую очередь, открытость стран, входящих в эту организацию»-1

Алексей Беляев, директор Института магистерской подготовки БГЭУ:  
Что касается ШОС, совершенно верно. Начиналась эта организация именно с вопросов региональной безопасности. Но мы должны понимать, это не военный блок, как НАТО, это не военная организация, как ОДКБ. ШОС, шанхайский дух – это, в первую очередь, открытость стран, входящих в эту организацию, друг для друга, готовность к контактам, партнерским отношениям. Что касается Беларуси, ее выгоды, невыгоды вхождения в эту организацию. Во-первых, ШОС сегодня по своему экономическому потенциалу уже превышает то, что называется коллективным Западом. Причем Азия – это регион, который явно лидирует и в росте ВВП, и в росте населения, и вообще это регион, растущий во всем. Поэтому Республике Беларусь, которую сегодня пограничным занавесом новым железным фактически отрезали от Европы, что делать? У нас есть союзное обязательство с Россией, и благодаря этому мы попали под санкционный каток, под который попала и Россия, благодаря этому нас выпиливают из западной цивилизации. Мы имеем ряд двусторонних контактов со странами-членами ШОС.  

Алексей Беляев: «ШОС, шанхайский дух – это, в первую очередь, открытость стран, входящих в эту организацию»-4

Алексей Беляев:  
Но что такое ШОС с точки зрения экономической безопасности? Не просто логистика, а мультимодальные перевозки. Когда мы, используя разные виды транспорта, один перевозчик берет на себя ответственность полностью, попадая на нашу границу, груз проходит всевозможные страны-участницы. И здесь один перевозчик несет ответственность: он везет по железным дорогам, автомобильным транспортом, транспортом авиационным, морским. Но есть ответственность, которую можно отследить. Это упрощает очень работу, снимает целый ряд серых схем (перегрузки, переоформление таможенного груза). Представьте себе: это огромный евразийский континент, который груз может пересечь и может быть очень прозрачным и видным. Для Беларуси, которая является на сегодня воротами в Европу… Сегодня Украина с точки зрения прозрачности своих границ для того же Китая, китайского транспорта закрыта. Морской транспорт. Госпожа Литва сегодня сама себя лишила возможности торговать с Китаем.  

У Беларуси, несмотря ни на какие санкции, есть очень четкие установки. Европа может везти к нам свои грузы, на границе мы их перегружаем и везем дальше. Европа не прекратила торговать ни с Китаем, ни с Индией. И мы поэтому здесь обеспечиваем себе возможность стать входным и выходным хабом. С точки зрения безопасности, не будучи военной организацией, но в ШОС две ядерные державы, два постоянных члена Совета Безопасности ООН (Китай и Россия). Плюс еще ядерные державы Пакистан и Индия, которые не являются постоянными членами Совета Безопасности ООН. Но две страны с правом вето, которые фактически могут гарантировать нам определенную безопасность в рамках санкций, которые бы пытались вводить против нас, военных поползновений. Неужели это плохо?  

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# Международное сотрудничество # общество # Кирилл Казаков # Алена Сырова # Алексей Беляев # Фотофакт

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