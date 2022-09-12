Алексей Беляев: «ШОС, шанхайский дух – это, в первую очередь, открытость стран, входящих в эту организацию»

Новости Беларуси. Почему Беларусь решила перейти от наблюдателя к полноправному участнику организации? Какие перспективы открываются на восточном направлении и что вообще такое ШОС? Эти и другие вопросы обсудят эксперты-международники в ток-шоу «По существу». Кирилл Казаков, СТВ:

Стратегическая политическая цель Беларуси в связи с вступлением в ШОС? Чего мы хотим добиться? Мы должны получить очень серьезных союзников, экономически сильных, либо мы на равных войдем в процесс безопасности нашего региона? Алена Сырова, СТВ:

Так союзники у нас уже есть.

Алексей Беляев, директор Института магистерской подготовки БГЭУ:

Что касается ШОС, совершенно верно. Начиналась эта организация именно с вопросов региональной безопасности. Но мы должны понимать, это не военный блок, как НАТО, это не военная организация, как ОДКБ. ШОС, шанхайский дух – это, в первую очередь, открытость стран, входящих в эту организацию, друг для друга, готовность к контактам, партнерским отношениям. Что касается Беларуси, ее выгоды, невыгоды вхождения в эту организацию. Во-первых, ШОС сегодня по своему экономическому потенциалу уже превышает то, что называется коллективным Западом. Причем Азия – это регион, который явно лидирует и в росте ВВП, и в росте населения, и вообще это регион, растущий во всем. Поэтому Республике Беларусь, которую сегодня пограничным занавесом новым железным фактически отрезали от Европы, что делать? У нас есть союзное обязательство с Россией, и благодаря этому мы попали под санкционный каток, под который попала и Россия, благодаря этому нас выпиливают из западной цивилизации. Мы имеем ряд двусторонних контактов со странами-членами ШОС.