«Очень нравится вырезать из дерева». Какие кружки может предложить дворец детей и молодёжи?

В Минском государственном дворце детей и молодежи талантов не счесть! А все потому что в стенах учебного заведения творчество уж точно не знает границ. Более 700 объединений по интересам. Именно столько готовы предложить педагоги каждому, кто мечтает покорять новые вершины.

Ирина Томашевская, заместитель директора Минского государственного дворца детей и молодежи:

Технические кружки, различные языки программирования пользуются большой популярностью. Строительство сайтов, компьютерная мультипликация. Школа раннего развития «Малышок» открывает новые направления, такие как логоритмика, эмоциональный интеллект. Для подростков откроется направление по формированию финансовой безопасности – основы экономического туризма.

Сегодня мы создаем необычные фантазии на тему «Дом моей мечты». Холст, карандаши, краски и ничего лишнего. Начинать свой творческий путь маленьких художников приглашает народная студия изобразительного искусства.

Людмила Савойко, педагог дополнительного образования Минского государственного дворца детей и молодежи:

Занятие изобразительным творчеством рекомендуется каждому. Занятие искусством украшает жизнь, расслабляет, поэтому наши детки учатся и доброте, и красоте, и отношениям с друг другом. Большое внимание уделяется участию ребят в творческих выставках, фестивалях, проектах. Работы могут быть индивидуальные и коллективные.

Валентина Узловская, руководитель кружка «Художественная резьба по дереву» Минского государственного дворца детей и молодежи:

Здесь они учатся делать такие утилитарные предметы, как гребешки, ложки, лопатки, сувениры. Видите? Новогодняя козочка колядная. Они пилят ручным лобзиком, учатся работать с электролобзиком и уже самостоятельно могут сверлить электродрелью.

Под руководством опытного наставника ежегодно ребята демонстрируют свои таланты и на всевозможных выставках. Неподдельный интерес к творчеству, мастерство и тяга к прекрасному дают свои плоды. Сегодня за плечами юных резчиков десятки ценных наград.

Мне очень нравится вырезать из дерева всякие фигурки, медальоны.