Николай Бузин: «Когда видится, что есть возможность потеснить гегемона, здесь готовы объединиться практически все»

Новости Беларуси. Почему Беларусь решила перейти от наблюдателя к полноправному участнику организации? Какие перспективы открываются на восточном направлении и что вообще такое ШОС? Эти и другие вопросы обсудят эксперты-международники в ток-шоу «По существу».
Николай Бузин, доктор военных наук, профессор:
Самое главное – никто не лезет ни в какую организацию и не делает ничто, что ему невыгодно. Из этого надо исходить. Если в ШОС появилась очередь, есть желающие туда вступить, значит, есть привлекательность для государств.
Алена Сырова, СТВ:
Почему она появилась? Давайте разбираться.
Николай Бузин:
Почему она появилась, мы практически весь эфир говорим. Первое – появилась экономическая заинтересованность. Второе – появились геополитические вопросы, которые можно решить совместно. И третий момент – появилась перспектива развития, которая в других организациях сегодня застопорилась. Я опять возвращаюсь к ООН.
Алена Сырова:
Давайте попытаемся разложить. Если мы говорим, что дружим против кого-то, то можно ли говорить о том, что фактически…
Кирилл Казаков, СТВ:
Мне кажется, тут параллельные процессы: и за кого-то, и против.
Алена Сырова:
У всех свои интересы. В данный момент все объединяются против кого-то. У всех стран неприятности от того самого гегемона.
Николай Бузин:
Так смотрите еще какой нюанс. Деньги, о которых говорит Вадим, доллар так называемый, пошатнулся.
Алена Сырова:
Китай перевел свои расчеты с тем же Пакистаном на юани.
Николай Бузин:
И эти государства, которые есть вот там, сказали: «А мы можем воспользоваться – Китай – юань свой дадим, рубль, динар, рупия. И сегодня что получилось? Когда видится, что есть возможность потеснить гегемона, здесь готовы объединиться практически все. Кроме экономического плюса это в том числе и стратегический плюс. И плюс в безопасности. Война, о которой говорили многие – идет перестройка современного мира и борьба, противоборство центров силы. Появились новые центры силы, они пытаются найти свое место. Появился механизм, пусть еще призрачный, слабый, но на его основе можно создавать новую гео…
Кирилл Казаков:
Эти же все страны – это те, которые не присоединились к санкциям против России и сама Россия.
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