Николай Бузин: «Когда видится, что есть возможность потеснить гегемона, здесь готовы объединиться практически все»

Новости Беларуси. Почему Беларусь решила перейти от наблюдателя к полноправному участнику организации? Какие перспективы открываются на восточном направлении и что вообще такое ШОС? Эти и другие вопросы обсудят эксперты-международники в ток-шоу «По существу».

Николай Бузин, доктор военных наук, профессор:

Самое главное – никто не лезет ни в какую организацию и не делает ничто, что ему невыгодно. Из этого надо исходить. Если в ШОС появилась очередь, есть желающие туда вступить, значит, есть привлекательность для государств. Алена Сырова, СТВ:

Почему она появилась? Давайте разбираться. Николай Бузин:

Почему она появилась, мы практически весь эфир говорим. Первое – появилась экономическая заинтересованность. Второе – появились геополитические вопросы, которые можно решить совместно. И третий момент – появилась перспектива развития, которая в других организациях сегодня застопорилась. Я опять возвращаюсь к ООН. Алена Сырова:

Давайте попытаемся разложить. Если мы говорим, что дружим против кого-то, то можно ли говорить о том, что фактически…