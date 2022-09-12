Вадим Боровик: «Искупаем мы Европу в крови или нет – вот в чём вопрос. И я за то, чтобы мы не искупались в этой крови»

Вадим Боровик, политолог:

Коллеги, один момент. Когда вы подразумеваете «противостояние», у вас сегодня восприятие у некоторых, особенно телезрителей, что кто-то рухнет. То, какой баланс сегодня США обеспечивают в мире – это переложить на плечи очень долго и тяжело. Поэтому задача создать такие структуры и механизмы, чтобы вынудить США и коллективный Запад уважительно разговаривать и учитывать наши интересы. Ничего не рухнет. Идет передел мира, есть два варианта. Либо вам всем переломают кости, выкрутят наружу кишки, либо останемся жить, торговать и более тонко пройдем эту линию. Вот это задача. То есть не разрушить дотла, а заставить вести уважительные переговоры и договариваться. Рано или поздно сядем все за стол переговоров. Но искупаем мы Европу в крови или нет – вот в чем вопрос. И я за то, чтобы мы не искупались в этой крови. А это без двух минут.

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