«Идёт формирование абсолютно новых рынков». В каком случае ШОС может стать ЕС в экономическом смысле?

Ирина Новикова, доктор экономических наук:

Я это не исключаю. Все вы говорите о политике, то, что входит в единую семью, что прописано в ООН, что не препятствуется прохождению товаров. Да, прописывается, но большинство стран этого не выполняет. Если принято свободное движение товаров, вы получаете новые рынки, потому что, когда со мной дискутируют о том, что произошло в Украине, говорят, что Россия влезла – рынки сложились, никто не даст закрыть те рынки и сформировать новые. Так вот, в данном случае идет формирование абсолютно новых рынков. Когда вы говорите, что эти государства почувствовали себя входящими в первую группу стран. Давайте вспомним 2007 год, когда разразился финансовый кризис по всему миру. Что произошло? Португалия, которая была страной, владеющей африканскими колониями. Я сама знаю этого человека, который говорит: группа товарищей-португальцев собирается и уезжает в Анголу. Почему? Ангола была на тот момент растущей страной, поэтому из первых стран переезжают. Хоть это и не первая, но тем не менее европейская страна. И они ехали на работу. Поэтому я не исключаю. Если рассуждать по логике моих коллег. Я не могу сказать, что будет загибаться ЕС… Если ему будет достаточно тяжело, нужно создать условия, чтобы сюда человеческие ресурсы ехали. А как в 30-е года? Как создали машиностроение, станкостроение в России?

Читайте также:

«Мы наклоним коллективный Запад». Вадим Боровик рассказал, что должны сделать в ШОС, чтобы всех переиграть

«ШОС используется Россией и Китаем». Почему США не нравится Шанхайская организация сотрудничества?

Сегодня ООН проблемы не решает. Почему все следят за предстоящим саммитом ШОС?