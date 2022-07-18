«Даже в 4-5 утра народ не расходится, все сидят до последней песни». Солисты группы «На-На» о выступлении в Витебске

Гости программы «Новое утро» на РТР-Беларусь – группа «На-На». Юлия Самусенко, ведущая:

Рады приветствовать вас в фестивальном Витебске. Расскажите о своих впечатлениях, о городе на Двине, о Витебске. «Мы были у истоков этого фестиваля» Вячеслав Жеребкин, солист группы «На-На»:

Витебск – это наш самый любимый город. Конечно, Витебск – это фестиваль, на который мы уже более 30 лет приезжаем.

Владимир Политов, солист группы «На-На»:

Мы были у истоков этого фестиваля, и мы считаем себя неотъемлемой частью этого фестиваля. Очень приятно каждый год приезжать сюда на протяжении более чем 30 лет. Леонид Семидьянов, солист группы «На-На»:

Потрясающая атмосфера, много друзей, много артистов известных. Много людей, которые поддерживают артистов, этот фестиваль. Это так здорово, так приятно, чувствуется атмосфера праздника в воздухе. Это счастье.

Михаил Игонин, солист группы «На-На»:

Самое главное, что мы ждали, когда наконец снова сюда вернемся, потому что мы несколько лет здесь не были. Такое прекрасное чувство, когда мы снова сюда вернулись. Просто переполняют эмоции. Юлия Самусенко:

Какая публика в Витебске? Когда выступаете, что чувствуете? «Даже в 4-5 утра народ не расходится, все сидят до последней песни»

Вячеслав Жеребкин:

Это всегда шквал эмоций, счастье. Несмотря на то, что фестиваль идет долго, люди с таким позитивом принимают. Это счастье. Леонид Семидьянов:

Тут потрясающий зал, очень удобно работать с публикой, потому что все открыто, люди сидят рядом, буквально участвуют в шоу. Замечательный звук, замечательный свет, потрясающая организация процесса. Поэтому всегда очень приятно работать. Владимир Политов:

Поражает то, что выступления артистов продолжаются практически до утра и зал всегда битком, полный. Я не знаю, когда люди вообще спят. Михаил Игонин:

Все очень просто. Потому что «Славянский базар» – это один сплошной праздник, который дарит людям позитив. И самое интересное, что даже в 4-5 утра народ не расходится, все сидят до последней песни, до последней минуты. Это дорого стоит. Вячеслав Жеребкин:

Круглосуточный фестиваль, я бы так сказал. Всю неделю люди отдыхают, не спят, кайфуют, гуляют, поют песни. Это здорово.