«Думал, после ситуации с паралимпийцами уже ниже пасть невозможно». Макей о западном скандале из-за интервью с Лукашенко

«Не знаем, как приедем, что будет с нами». Латвийцы задали вопрос Лукашенко. И вот что произошло после этого ( читать далее ).

Напомним, студенты Рижской академии радио и телевидения пообщались с Александром Лукашенко накануне открытия «Славянского базара». Теперь школу могут закрыть. Комментируя произошедшее, глава МИД Беларуси Владимир Макей заявил, что никакой свободы слова на Западе не существует.

Владимир Макей, министр иностранных дел Беларуси:

Я думал, после ситуации с паралимпийцами уже ниже пасть невозможно. Нет, оказывается, можно. И то, что сейчас происходит с детьми, которые захотели быть журналистами, которые ищут какие-то нестандартные, оригинальные подходы, которые связывают с этим свое будущее, то, что происходит сейчас, это не поддается никакому разъяснению. Реальность такова, что они действительно столкнулись с той проблемой, которая сегодня существует на Западе, которую нам постоянно пытались насаждать: с проблемой свободы выражения слова, мнений. Как оказалось в реальности, никакой свободы слова на Западе, в наших странах-соседях не существует.