В каждом рисунке зашифрован код. Вот какую выставку картин в Витебске посвятили космосу

Космос – источник вдохновения и новых открытий, уверены авторы удивительного панно, которое было представлено в северной столице Синеокой в рамках просветительского проекта «Культурный код». Учащиеся под руководством педагогов Витебского городского центра дополнительного образования детей и молодежи сделали роспись тематических маляванак в стиле космической графики.

Алеся Холодович, педагог дополнительного образования Витебского городского центра дополнительного образования детей и молодежи:

Подготовка была очень интенсивная, рисовали заранее эскизы. Каждый кусочек нарисован вручную, то есть велась предварительно очень большая работа. В каждом рисунке действительно зашифрован код, который связан с космосом, с нашей родной страной. Здесь изображен Витебск, такой эффект полета, немножко связано с Шагалом.

Родоначальником подобного вида творчества на Витебщине был Язэп Дроздович, его картины также с особой точностью раскрывают зрителю секреты бескрайней Вселенной.