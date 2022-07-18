В каждом рисунке зашифрован код. Вот какую выставку картин в Витебске посвятили космосу
Космос – источник вдохновения и новых открытий, уверены авторы удивительного панно, которое было представлено в северной столице Синеокой в рамках просветительского проекта «Культурный код». Учащиеся под руководством педагогов Витебского городского центра дополнительного образования детей и молодежи сделали роспись тематических маляванак в стиле космической графики.
Алеся Холодович, педагог дополнительного образования Витебского городского центра дополнительного образования детей и молодежи:
Подготовка была очень интенсивная, рисовали заранее эскизы. Каждый кусочек нарисован вручную, то есть велась предварительно очень большая работа. В каждом рисунке действительно зашифрован код, который связан с космосом, с нашей родной страной. Здесь изображен Витебск, такой эффект полета, немножко связано с Шагалом.
Родоначальником подобного вида творчества на Витебщине был Язэп Дроздович, его картины также с особой точностью раскрывают зрителю секреты бескрайней Вселенной.
Мария Старостенко:
Я рисовала васильки. Это один из символов Беларуси и «Славянского базара», в рамках которого мы участвуем. Когда я дорисовала эту работу, решила поинтересоваться космонавтами, Язэпом Дроздовичем. Было довольно сложно рисовать, но мы справились.
Специальным гостем торжественного мероприятия стал отец знаменитого космонавта-испытателя Олега Артемьева.
Герман Артьемьев, отец космонавта-испытателя Олега Артемьева:
Сын космонавт, родился он в Риге, провел детство на Байконуре, где проводятся запуски космических кораблей. Когда был выход в открытый космос, примерно такая же картина, как нарисовано здесь. Мы тогда всю ночь смотрели, от начала и до конца. У него уже пятый выход в открытый космос. Настоящее космическое пространство. Те, кто рисовал, – здорово получается. Даже в перспективе могут быть и Шагалы у нас.
Читайте также:
«Длинные волосы, лента и исполнение песни «Здравствуй, чужая милая». Солодуха вспоминает свой первый «Славянский базар»
Тео о «Славянском базаре»: это трепет, потому что знакомство с большой сценой, со зрителем началось именно здесь
«Наш матч состоится при любой погоде». Интервью с «Хором Турецкого» прямо из фестивального Витебска