Почему Ирина Дорофеева всегда ест в Витебске котлету «По-киевски»? Спросили это у самой артистки

Гость программы «Новое утро» на РТР-Беларусь – Ирина Дорофеева, заслуженная артистка Республики Беларусь. Юлия Самусенко, ведущая:

Вы у нас частый гость в «Новом утре», сегодня мы с вами встретились и в фестивальном Витебске. Расскажите о ваших впечатлениях в целом. Как вам город, уже почувствовали атмосферу праздника? «Впервые, в 1993 году, 16-летней девчонкой я выступала на этой сцене»

Ирина Дорофеева, заслуженная артистка Республики Беларусь:

Конечно. Фестиваль – это всегда праздник. Жизнь артиста начинается с конкурсов, фестивальных выступлений. Как раз моя творческая судьба связана с Витебском и «Славянским базаром», потому что впервые, в 1993 году, 16-летней девчонкой я выступала на этой сцене. Тогда стала только дипломантом, но потом снова и снова возвращалась в Витебск. Я обожаю этот город, обожаю наш Летний амфитеатр и обожаю витебского зрителя. Юлия Самусенко:

Может быть, есть какие-то любимые места в Витебске, традиции? Я всегда ем здесь котлету «По-киевски»