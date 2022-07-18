Почему Ирина Дорофеева всегда ест в Витебске котлету «По-киевски»? Спросили это у самой артистки
Гость программы «Новое утро» на РТР-Беларусь – Ирина Дорофеева, заслуженная артистка Республики Беларусь.
Юлия Самусенко, ведущая:
Вы у нас частый гость в «Новом утре», сегодня мы с вами встретились и в фестивальном Витебске. Расскажите о ваших впечатлениях в целом. Как вам город, уже почувствовали атмосферу праздника?
«Впервые, в 1993 году, 16-летней девчонкой я выступала на этой сцене»
Ирина Дорофеева, заслуженная артистка Республики Беларусь:
Конечно. Фестиваль – это всегда праздник. Жизнь артиста начинается с конкурсов, фестивальных выступлений. Как раз моя творческая судьба связана с Витебском и «Славянским базаром», потому что впервые, в 1993 году, 16-летней девчонкой я выступала на этой сцене. Тогда стала только дипломантом, но потом снова и снова возвращалась в Витебск. Я обожаю этот город, обожаю наш Летний амфитеатр и обожаю витебского зрителя.
Юлия Самусенко:
Может быть, есть какие-то любимые места в Витебске, традиции?
Я всегда ем здесь котлету «По-киевски»
Ирина Дорофеева:
Традиции, конечно, есть. Почему-то Витебск у меня ассоциируется с очень вкусной кухней. С юности я всегда ем котлету «По-киевски». Наверное, всем будет смешно, но она тут необычайно вкусная. Кроме того, я стараюсь посещать и выставки, и музеи, потому что всегда приезжают какие-то новые локации, это интересно увидеть. Город мастеров яркие впечатления оставляет, всегда везешь с собой массу поделок, сувениров. Подарков своим близким, родным. У меня даже есть портреты, где уличные художники меня рисовали. Однажды я даже купила картину, которая потом была обложкой на мой диск «Полет над Ойкуменой». Всегда какие-то новые творческие мысли рождаются, новые встречи, новые творческие проекты. Витебск богат на впечатления и на массу ожиданий. Ты все время ждешь новых свершений, новых знакомств. И они всегда перерастают в яркие творческие проекты.
Юлия Самусенко:
Вы очень давно приезжаете на «Славянский базар», практически каждый год находитесь в Витебске. Можете сказать, как поменялась атмосфера, публика за эти годы? Или все осталось как раньше?
«Публика та же, такая же радушная, искренняя, добрая, восприимчивая»
Ирина Дорофеева:
Мне кажется, что осталась главная составляющая. Публика та же, такая же радушная, искренняя, добрая, восприимчивая. Всегда ждешь одобрения, когда показываешь какую-то новую песню. В принципе, как на конкурсе. Для меня любой выход на сцену амфитеатра, эти воспоминания своего первого выхода на сцену всегда присутствуют со мной. Это трепет, волнение, и зритель такой же. Он всегда поддерживает артиста, это чувствуется. Будь ты уже известная, состоявшаяся личность, звезда, народный артист или ты маленькая девочка из народа, только делающая первые шаги.
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