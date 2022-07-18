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«У нас более чем достаточно запасов до начала сезона». В «Белгоспищепроме» рассказали о сахаре

18 июля 2022 14:22
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Новости Беларуси. В Министерстве антимонопольного регулирования и торговли развеяли слухи о повышении цен на сахар, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Его запасов в стране достаточно, хватит и для экспорта.  

«У нас более чем достаточно запасов до начала сезона». В «Белгоспищепроме» рассказали о сахаре-1

В резерве в хранилищах – более 100 тысяч тонн. Ажиотаж в этом случае не оправдан. А единичные случаи с опустевшими полками в магазинах можно связать с большим объемом закупок (подробности здесь).  

«У нас более чем достаточно запасов до начала сезона». В «Белгоспищепроме» рассказали о сахаре-4

Игорь Груцо, начальник управления координации поставок товаров на внутренний рынок и внешнеторговой деятельности концерна «Белгоспищепром»:  
Чтобы понимать порядок цифр в пике – в июле-августе – население покупает около 20-25 тысяч тонн сахара в месяц. То есть можно провести расчеты и понять, что у нас более чем достаточно запасов до начала сезона, который, напомню, наступит в сентябре. Полтора месяца буквально – и новый урожай сахарной свеклы, из с которого мы будем производить уже новый, свежий сахар.  

# Государственная политика в области ценообразования # общество # Игорь Груцо # Фотофакт

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